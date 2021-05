Lo que hay detrás del emocionante himno de la Champions League

El himno de la Champions League es música para los oídos del gran conocedor del futbol. Escucharla es un sentimiento a flor de piel. Desde hace 29 años es el tema por excelencia cuando rueda el balón en el viejo continente ¿Qué hay detrás de esta melodía tan apasionante?

Su nacimiento se sitúa en 1710. El compositor alemán Georg Friedrich Händel se traslada a Inglaterra y comienza a componer música religiosa con un propósito específico: Enaltecer a la realeza británica. De ahí nace “Coronation Anthems”, una serie de 4 temas de donde se desprende “Zadok the Priest” ("Zadok el Sacerdote” en español).

En 1992, la UEFA cambió el nombre de “Copa de Europa” a Champions League y al compositor británico Tony Britten se le encomienda hacer su propia obra maestra y esto es lo que dice al respecto: “Cuando dijeron que querían música que reflejara la seriedad e importancia de esta nueva competición (Champions League) que querían lanzar, era muy útil tener una referencia. ‘Zadok the Priest’ es una afirmación de poder, éxito y grandeza escrita para la coronación del Rey Jorge I.”

El acompañamiento de la Orquesta Nacional de Gran Bretaña y los coros de la Academy of St. Martin in the Fields son el complemento perfecto para esta pieza. Para Britten, la noción detrás de la colaboración era obvia: “La idea de la Champions League era hacer el juego nuevamente hermoso. La música tenía que reflejar esa cualidad.”

La canción está escrita en los tres idiomas oficiales del organismo: Inglés, alemán y francés. El triunfalismo en sus cortas estrofas es celestial, tal como lo dice la ex leyenda madridista, Zinedine Zidane: “Magia, es la que está por encima de todo. Cuando escuchas el himno te cautiva automáticamente. Tu simplemente quieres saber qué va a pasar.”

Sus palabras motivan al más feroz de los defensores, al más talentoso de los orquestadores o al más letal de los goleadores, así como la expresa el argentino Lionel Messi: “Cuando sales al campo y lo escuchas. Y el himno te hace saber que es un partido diferente, especial, importante.”

El momento cumbre se da justamente en la consagración del monarca, junto a las inmortales palabras para aquellos que dieron la vida en la cancha los 90 minutos: “The Champions”.