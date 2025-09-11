deportes
Charros de Jalisco vs Diablos Rojos del México: Ver EN VIVO y GRATIS, la transmisión HOY miércoles 10 de septiembre, juego 1 de la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) 2025; resultado online

La Serie del Rey ya comienza, con la batalla entre los Charros de Jalisco y los Diablos Rojos del México, que buscan el campeonato de la Serie del Rey que comienza hoy 10 de septiembre.

charros diablos lmb serie del rey
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Home Run Azteca
Compartir

Arranca este miércoles 10 de septiembre la Serie del Rey 2025, con el duelo entre los Charros de Jalisco vs los Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, enfrentamiento que cita a un equipo que entró con el último boleto por la Zona Norte y los Diablos Rojos del México que entraron como el mejor equipo de la Zona Sur.

Te puede interesar: EN VIVO: Diablos Rojos del México vs Charros de Jalisco| Liga Mexicana de Beisbol 2025

Una racha de locura y sendas victorias contra Sultanes, Algodoneros y Sultanes por segunda ocasión, los han puesto a Charros en Serie del Rey y la exigencia sube ante el actual campeón de LMB que tiene muy claro el bicampeonato.

Los Diablos tienen a grandes peloteros, al campeón de bateo Carlos Sepúlveda, al mejor robador de bases como es Allen Córdoba y a un tipo como Robinson Canó que logra estar constantemente en bases.

Este duelo lo podrás ver EN VIVO desde las 6:50 PM de este miércoles 10 de septiembre, a través de Home Run Azteca , con todos los detalles de lo que suceda en el Juego 1.

Benjamín Gil responde: No quiero ofender a nadie pero tengo TODA LA CONFIANZA DEL MUNDO

Benjamín Gil, seguro de su equipo y de su adicción a ganar y ser campeón

El manager Benjamín Gil, no se anduvo por las ramas en rueda de prensa y fue claro en que los Charros de Jalisco serán campeones , no se atreve a dar un pronístico de cuántos juegos o cómo sucederán, pero tiene claro que este septiembre serán campeones de LMB, además que en el invierno será campeón con Charros en la LMP; además que serán campeones de Serie del Caribe en febrero.

Y si faltaba algo, que será campeón en Clásico Mundial dirigiendo a México en el 2026.

Ante la polémica, TV Azteca preguntó sobre sus opiniones y declaraciones, y explicó que no busca ofender a nadie ni mostrar soberbia, pero es simplemente una CONFIANZA TOTAL en su equipo Charros de Jalisco en lo que respecta al primer desafío que es esta Serie del Rey.

Horacio de la Vega, presidente de LMB presentó en Protagonistas el nuevo trofeo de LMB: 108 COSTURAS

Alex Lora celebra los 100 años de LMB y el inicio de Serie del Rey, con la canción Pobre Soñador y las metáforas en relación al beisbol

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

