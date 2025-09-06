Charros de Jalisco van a la Serie del Rey tras derrotar a los Sultanes en el Juego 5 ¡Son campeones de Zona Norte!

Los Charros de Jalisco están en Serie del Rey al dar cuenta de los Sultanes de Monterrey en el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Zona Norte por pizarra de 6-4. El juego concluyó en un revisión ante un batazo de Esteban Quiroz en la que se revisó el doble play y se revirtió el hit para el pony, para dar por concluido el juego y eliminar a Sultanes.

Los Charros esperan rival en la Serie del Rey, en la serie que marcha 3-2 en favor de los Diablos Rojos del México sobre unos sorprendentes Piratas de Campeche que se verán las caras el sábado en el Juego 6.

La Serie del Rey comienza el miércoles 10 de septiembre en el estadio del equipo que salga campeón en el sur, con el formato de dos juegos en casa, tres si son necesarios en Jalisco y si la serie no se concreta, un par más posibles de regreso en el parque que avance por el sur.

Los Charros de Jalisco, llevaron el juego a 10 innings

Los Charros de Jalisco de Benjamín Gil hicieron su labor en el Palacio Sultán y aunque se fueron a extra innnings, el juego fue de muchísima tensión con emociones casi en todos los rollos y hasta instantes de incertidumbre con una ligera llovizna.

En el juego, Sultanes timbró en el tercer episodio con dos carreras y Charros contestó en la cuarta con tres rayitas y una más en la quinta.

Luego Sultanes empató en el octavo episodio con dos carreras y el juego estando en el alambre se fue a 10 entradas.

Charros en la alta de la décima anotó dos carreras y tuvo el triunfo en sus manos que se cocinó en la baja del décimo cuando Sultanes no pudo anotar.

Por los Charros, Calhoun se fue de 4-3, con dos anotadas y dos anotadas, además de apuntarse otro jonrón.

Josh Fuentes de 5-3 con tres remolcadas y Mateo Gil de 3-2 con tres anotadas.

Por los Sultanes de Monterrey, Ramiro Peña pegó jonrón de dos carreras y se fue de 4-2. Lester de 5-1 con dos impulsadas en su jonrón.

Charros viven momento histórico en Liga Mexicana de Beisbol

*Los Charros de Jalisco avanzaron este año a la Serie del Rey / Serie Final por primera ocasión en 54 años, lapso que era el más extenso entre los equipos actuales de la LMB.

*Ahora los equipos con más años sin acceder a la final por el título de la LMB son Bravos (35), Olmecas (32) y Tecos (32).

*La de 2025 será para los Charros su tercera serie por el título en la historia. Tienen marca de 1-1 en esa instancia.

- Perdieron la Serie Final de 1950 ante los Algodoneros en seis juegos (el manager de Algodoneros era Guillermo Garibay quien, 17 años después, le daría a los Charros el primer título de su historia).

- Ganaron la Serie Final de 1971 ante los Saraperos en siete juegos. Remontaron un 0-3 en la serie y ganaron cuatro juegos en fila para ser campeones. Fueron el primero de cinco equipos que han logrado la hazaña de remontar un 0-3 en la serie:

- Charros ante Saraperos en la Serie Final de 1971

- Leones ante Olmecas en Serie de Zona de 2005

- Toros ante Leones en la Serie del Rey de 2021

- El Águila ante Pericos en Primer Playoff de 2023

- Diablos ante Guerreros en Serie de Campeonato de 2024

*Los Charros de Jalisco (1971) son, entre los equipos actuales de la LMB, los segundos con mayor cantidad de años desde su último título con 54, sólo detrás de los 75 años de los Algodoneros del Unión Laguna (1950).

*Los Charros de Jalisco ostentan dos campeonatos en la LMB: 1967 con Guillermo Garibay como manager; y el de 1971, con Benjamín “Cananea” Reyes como dirigente.