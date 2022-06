Checo Pérez aclara los videos donde se le vio de fiesta

Tras una actuación destacada y sobresaliente en el Gran Premio de Mónaco, mismo donde obtuvo el primer lugar, el piloto mexicano Checo Pérez fue captado celebrando su triunfo, videos que se volvieron virales y donde Sergio ya salió a aclarar toda la situación.

Checo Pérez está teniendo una gran temporada dentro de la Fórmula 1 y su desempeño lo demuestra, pues no sólo se quedó con lo más alto del podio en Mónaco, sino que compite mano a mano con Leclerc y Verstappen por el título de la temporada.

Checo Pérez aclara los videos donde celebra

A través de una Storie de Instagram, Checo Pérez confesó que en los videos que le dieron la vuelta a las redes sociales ‘no estuvo a la altura de la persona que es’, dejando en claro que toma la responsabilidad por sus actos.

“He visto los videos que han estado circulando sobre mi y tomo toda la responsabilidad. Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una mala fiesta”, dijo el piloto mexicano.

Checo Pérez sabe que muchas personas utilizaron dichas imágenes para tratar de generarle algún conflicto, hecho que él no va a permitir, pues menciona que su esposa y él están más unidos que nunca y no dejará que causen estragos en su vida.

🚨COMUNICADO OFICIAL de Checo Perez tras todos los comentarios que se están vertiendo sobre el, sobre su familia y la fiesta de Monaco pic.twitter.com/tPKq7Vkj5M — FTotal (@F1Total102) June 3, 2022

“Para los que preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo. Y para los que sólo quieren hacernos daño, les deseo lo mejor. Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda la gente que me quiere porque esos videos no me representan. No hablaremos más del tema”, dijo Sergio Pérez.

Su próximo compromiso dentro de la Fórmula 1 será el próximo domingo 12 de junio con el Gran Premio de Azerbaiyán, mismo que dará inicio en punto de las 6:00 hrs.

