Checo Pérez y su polémica claúsula ‘anti-Red Bull’’

La noticia del día es sin duda el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 de la mando de Cadillac. El piloto mexicano solo estuvo una temporada fuera de la máxima categoría del automovilismo, aunque para sus más fieles seguidores parecieron más de 365 días. Ahora, con su nueva escudería y junto al finlandés Valtteri Bottas, tendrá la misión de montar las bases del equipo en una de las categorías más peleadas en todo el mundo del deporte.

Para asegurar un éxito, Checo Pérez habría pedido una claúsula ‘anti Red Bull’ con Cadillac. Según información de la página especializada de motorsport.com, el mexicano se habría asegurado de que las actualizaciones que caigan para los monoplazas sean para ambos coches y no solo para uno, situación que vivía con Max Verstappen en la escudería austríaca.

Cabe recordar que, en su etapa con los ‘Toros Rojos’ sufrió de desigualdades con Verstappen y el monoplaza. Mientras el carro del neerlandés mantenía un ritmo constante, el del mexicano sufría en cada Gran Premio. De hecho, ya sin Pérez en Red Bull, ni Liam Lawson, ni Yuki Tsunoda pudieron controlar el segundo auto de Oracle Red Bull.

¿Cuándo debutaría Checo Pérez con Cadillac?

Su primera carrera oficial con su flamante nueva escudería sería en el Gran Premio de Australia que se llevará a cabo el domingo 8 de marzo (prácticas libres y clasificación el 6-7 respectivamente). Aunque esa no será la primera vez que se suba al monoplaza, Checo tendrá una cita del 26 al 30 de enero en el circuito de Catalunya en la que tendrá los tests y el equipo podrá recabar sus primeros datos.

Finalmente, en redes sociales se ha especulado sobre quién sería el piloto número uno de Cadillac. Tanto Checo como Bottas vienen de ser el segundo en Red Bull y Mercedes respectivamente, por lo que aún no se define quién liderará al equipo en la campaña 2026.