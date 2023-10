La clave de Checo Pérez para salir de las crisis de rendimiento

El cuarto lugar en el Gran Premio de Estados Unidos ha dado a Checo Pérez oxígeno después de atravesar por su segunda etapa de malos resultados en la temporada de la Fórmula 1. El tapatío cree haber ya superado la peor parte de la tormenta, y ha revelado cómo se ha levantado anímicamente de esos altibajos.

“Me he enfocado en las cosas que puedo controlar creo que eso es importante, enfocarte en las cosas que puedes cambiar y no perder”, declaró en el Paddock Club del Gran Premio de México 2023.

Confiado en que este fin de semana será de alegrías para él y para la afición mexicana, se enfoca también en que su país natal albergue la mejor carrera de todo el campeonato mundial, por supuesto, acompañada de un resultado histórico, ganando la carrera del domingo.

“Cada vez esta afición crece, cada vez recibo más apoyo de todos los fans y este año va a ser muy especial. Los fans han estado conmigo en esta temporada que ha sido de muchos altibajos, donde no he estado al cien por ciento con mi auto, y eso pasa con muchos pilotos, pero quizá no se hace tan notorio con ellos el nivel de presión, pero tengo confianza en que estamos de vuelta y que este fin de semana lo vamos a poder demostrar”, agregó el piloto de 33 años.

Checo Pérez pide que la afición disfrute a todos los pilotos

Checo, no obstante, ha sido muy insistente en pedir respeto hacia todos los pilotos, independientemente de la rivalidad que mantengan con él, o de la escudería a la que pertenezcan. Un mensaje que va de la mano con la campaña que ha lanzado la organización de este evento, titulada #Racepect.

“Yo sólo quiero que México siga siendo el mejor Gran Premio del mundo, y eso es gracias a la afición por cómo se ha comportado en los últimos años y que eso siga así, que sigamos disfrutando del deporte, porque al final del día no hay que olvidarnos que esto sólo es un deporte.”