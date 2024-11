¡Checo se queda!: Las razones que aseguran al mexicano en Red Bull

Me cuentan que Red Bull se mantiene firme en mantener a Checo en 2025.



Pero aunque no quisiera mantenerlo (que no es el caso), una fuerte rescisión de contrato que Red Bull no estaría dispuesto a pagar, impediría su salida.



Hay #ChecoPérez para rato en la Fórmula 1. pic.twitter.com/3HZ6wyEQwQ