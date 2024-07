Checo Pérez, plenamente seguro de su continuidad en Red Bull

Si Helmut Marko no se cansa de decir que el futuro de Checo Pérez dentro de Red Bull pende de un hilo, al mexicano lo tiene sin cuidado.

Con firmeza y actitud positiva, llegó Pérez al Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, que arranca actividades este viernes. Y era un hecho que los medios le iban a preguntar sobre su estabilidad dentro del equipo, a falta de este último fin de semana antes del parón veraniego.

Las palabras de Marko, asesor de Red Bull, le entran a Checo por un oído y le salen por el otro. Concentrado en tener un fin de semana redondo, afirmó que cumplirá su contrato por lo menos hasta 2026.

“Estoy seguro… Sé básicamente lo que está en mi contrato y sé lo que el equipo confía en mí. Y sé dónde está el foco principal, que es cumplir en la pista”, afirmó.

Al ser recordado sobre las palabras de Helmut Marko, quien aseguró que tras la carrera de este fin de semana se analizará la continuidad del mexicano, Pérez se desentendió completamente sobre las razones que han llevado al expiloto a ser tan insistente en ello. “Creo que es algo que hay que preguntarle a él. No lo sé”, recalcó sobre las insinuaciones.

Y es que no es la primera vez que Checo Pérez está envuelto en puras especulaciones a su alrededor. Y no tiene planeado caer en ellas, y mucho menos cuando encara un fin de semana tan importante. “No he hablado de eso sobre ese punto en particular. Como he dicho, siento que todo el equipo está totalmente concentrado en volver a la pista, en encarrilar nuestra temporada, y el resto es pura especulación”.

REUTERS

¿Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez?

