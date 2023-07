Checo Pérez asegura que pudo remontar más lugares en Silverstone

El piloto mexicano Checo Pérez (Red Bull) terminó en la sexta posición en el Gran Premio de Gran Bretaña del campeonato de la Fórmula 1 después de comenzar la carrera en el circuito de Silverstone en el puesto 15

El piloto mexicano Checo Pérez (Red Bull) terminó en la sexta posición en el Gran Premio de Gran Bretaña del campeonato de la Fórmula 1 después de comenzar la carrera en el circuito de Silverstone en el puesto 15, aunque lamento no haber conseguido un mejor lugar al culminar la competencia.

“Tuve muy buena salida, estaba por fuera de Ocon y me empujó fuera de la pista. Lo complicó todo, la remontada al inicio, perdí lugares y tuve que regresar mucho más lento de lo que esperaba. Paramos tres vueltas antes del Safety Car y eso también vino a perjudicar en remontar más”, comentó Checo tras terminar la carrera la cual ganó su compañero de escudería Max Verstappen.

“Di todo lo que podía y lo importante será solucionar los sábados. Los domingos tenemos más ritmo y llega todo más natural. Los sábados con el auto sin gasolina me está costando más. El auto está más sensible, no sabemos si por actualizaciones o la temperatura y cambios de viento”, adjunto el piloto originario del estado de Jalisco.

Sergio Pérez en los últimos cinco Grandes Premios (Mónaco, España, Canadá, Austria, Gran Bretaña) no ha podido clasificar entre los diez mejores y solo en una se ha podido subir al podio.

Checo Pérez señala que pondrá manos a la obra en mejorar su Red Bull. Especialmente, para sentirse más seguro cuando lo maneje en condiciones de lluvia.

“No tenemos mucha confianza cuando hay condiciones mojadas, me cuesta más. Mañana mismo estaré en el simulador trabajando, porque yo creo que solucionando los sábados, tendremos un mayor ritmo los domingos”, comentó el mexicano en el circuito de Silverstone.

Checo Pérez en el segundo puesto en el campeonato



Sergio Pérez, después de 10 carreras en el campeonato, se ubica en la segunda posición sumando 156 puntos, debajo de su compañero el neerlandés Max Verstappen que es líder con 255 unidades. en el tercer lugar se ubica el español Fernando Alonso con 137 puntos, pero ya presionado por Lewis Hamilton que tiene 121.