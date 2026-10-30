Checo Pérez, en las prácticas libres del GP de México: así le fue al mexicano en su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez

Checo Pérez tuvo un regreso alentador al Autódromo Hermanos Rodríguez. Aunque terminó en la posición 18 en las dos prácticas libres del Gran Premio de México 2026, el mexicano dejó buenas sensaciones al volante de Cadillac, especialmente por la consistencia que mostró durante las tandas largas. El resultado no apunta a una sorpresa este fin de semana, pero sí a un viernes de trabajo sólido para el equipo estadounidense.

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¿Cómo le fue a Checo Pérez en las prácticas libres del GP de México?

La primera sesión terminó con Pérez en el puesto 18, después de completar 31 vueltas y registrar un tiempo de 1:20.395. Charles Leclerc encabezó la clasificación, mientras Cadillac aprovechó los primeros kilómetros para recopilar información sobre el comportamiento del monoplaza.

En la segunda práctica, Checo volvió a ocupar la posición 18, esta vez a aproximadamente segundo y medio del mejor registro. Más allá de la diferencia con los equipos punteros, el mexicano consiguió mantener un ritmo estable durante sus simulaciones de carrera, sin grandes variaciones entre vueltas.

FP2 CLASSIFICATION Charles Leclerc tops the timesheets ahead of Lando Norris and George Russell 🙌 #F1 #MexicoGP https://t.co/KQQDVjDqDU — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

Esa consistencia es especialmente valiosa para Cadillac, que todavía trabaja para reducir la distancia respecto a sus competidores. Pérez también terminó por delante de su compañero Valtteri Bottas, otra referencia positiva dentro de un viernes dedicado principalmente a entender el rendimiento del auto.

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¿Qué puede esperar Checo Pérez para el resto del GP de México?

Sería poco realista colocar a Cadillac entre los candidatos a los puntos únicamente por lo visto este viernes. Sin embargo, las tandas largas ofrecen motivos para pensar en una carrera competitiva dentro de las posibilidades actuales del equipo.

El siguiente objetivo será mejorar el rendimiento a una vuelta durante la última práctica y la clasificación del sábado. Una buena posición de salida podría ayudar a Pérez a mantenerse cerca de sus rivales directos.

Además, el mexicano conoce las exigencias del Hermanos Rodríguez, donde la altitud condiciona tanto la refrigeración como el comportamiento aerodinámico de los monoplazas.

Checo volvió a correr frente a su afición y cumplió con una jornada de trabajo consistente.