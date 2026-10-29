¡73 AÑOS DE ESPERA! El dato histórico de la F1 que podría romperse en el GP de México

Italia lleva 73 años esperando volver a celebrar a uno de los suyos como campeón mundial de Fórmula 1. La última vez fue en 1953, cuando Alberto Ascari conquistó su segunda corona con Ferrari. Este domingo, en el Gran Premio de México, Kimi Antonelli puede ponerle fin a una ausencia que ha atravesado generaciones enteras de pilotos y aficionados.

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El italiano de Mercedes llega al Autódromo Hermanos Rodríguez con 20 años, nueve victorias en la temporada y una ventaja que le permite pensar en el título sin necesidad de ganar la carrera.

One more tick to come for our 20-year-old history maker? ☑️ #F1 https://t.co/fxlMCqPe8A — Formula 1 (@F1) October 29, 2026

¿Por qué ningún italiano ha sido campeón de F1 desde Alberto Ascari?

Ascari dominó los primeros años del campeonato. Ganó seis carreras rumbo al título de 1952 y otras cinco en 1953, cuando confirmó que era uno de los grandes referentes de Ferrari. Su muerte en un accidente durante una prueba en Monza, en 1955, dejó una huella profunda en el automovilismo italiano.

Desde entonces hubo nombres capaces de ganar Grandes Premios, pero ninguno consiguió repetir aquella hazaña. Incluso Ferrari, el equipo más ligado a la identidad deportiva del país, ha celebrado títulos con pilotos de otras nacionalidades, mientras Italia seguía buscando a su nuevo héroe.

Antonelli representa una oportunidad distinta. No corre para Ferrari, sino para Mercedes, y apenas disputa su segunda campaña en Fórmula 1. Sin embargo, está a punto de conseguir lo que ningún compatriota logró en más de siete décads.

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¿Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón en el GP de México 2026?

Después de ganar en Austin, Antonelli suma 365 puntos. George Russell tiene 242 y Lewis Hamilton, 241. Con cuatro carreras pendientes después de México, el italiano necesita terminar noveno o mejor para asegurar matemáticamente el campeonato, sin importar los resultados de sus rivales.

También podría coronarse sin sumar puntos si ninguno de sus dos perseguidores gana el Gran Premio. Es una ventaja enorme, aunque todavía debe completar el fin de semana.

De conseguirlo, además de romper la sequía italiana, superaría a Sebastian Vettel como el campeón más joven de la historia. México sería el escenario de dos marcas extraordinarias: un récord de juventud y el final de una espera de 73 años. Y para Italia, significaría recuperar un lugar que parecía reservado para los recuerdos de Ascari.

