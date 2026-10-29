Checo Pérez revela que pudo correr para otro equipo de F1 y explica por qué prefirió quedarse en Cadillac

Checo Pérez pudo continuar su carrera en Fórmula 1 con otra escudería, pero decidió renovar con Cadillac hasta 2029 porque considera que construir un equipo desde cero representa un desafío más importante que conseguir resultados inmediatos.

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Durante sus encuentros con la prensa en el Gran Premio de México, el piloto mexicano reconoció que tenía otras alternativas para 2027. Sin embargo, ninguna le ofrecía la posibilidad de luchar por el campeonato mundial, por lo que prefirió apostar por el crecimiento de Cadillac.

Después de su salida de Red Bull al finalizar 2024, Pérez regresó a la parrilla con el equipo estadounidense en 2026. Aunque la escudería todavía no ha conseguido sumar puntos, el mexicano considera que su experiencia puede marcar diferencias en el desarrollo del proyecto.

COMMITED until 2029! Vamos https://t.co/7LP1t54n8a — Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 28, 2026

¿Por qué Checo Pérez rechazó otras opciones de Fórmula 1?

El piloto de 36 años explicó que podía buscar un asiento con mejores posibilidades de sumar puntos o conseguir podios, pero eso no representaba necesariamente un avance importante en su trayectoria.

Pérez ya cuenta con seis victorias en Grandes Premios, múltiples podios y un subcampeonato mundial, conseguido en 2023 con Red Bull.

Su prioridad ahora es participar en la construcción de una escudería que pueda competir contra los equipos establecidos.

Cadillac le ofrece una posición de liderazgo y la oportunidad de influir en el desarrollo técnico del monoplaza, algo que considera especialmente motivador en esta etapa de su carrera.

El mexicano no identificó públicamente a las escuderías con las que pudo negociar, por lo que no existe confirmación sobre los equipos que habrían mostrado interés.

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¿Qué espera conseguir Checo Pérez con Cadillac antes de 2029?

El objetivo del mexicano es ayudar a transformar Cadillac en una escudería competitiva durante los próximos tres años.

Pérez reconoció que el equipo todavía enfrenta dificultades importantes de infraestructura y desarrollo. Incluso explicó que fabricar determinados componentes puede costarle varias veces más que a una escudería consolidada.

Sin embargo, confía en que las nuevas contrataciones y el trabajo técnico permitan dar un salto durante 2027.

Su renovación también tiene algo muy llamativio. Y es que Checo considera que este podría ser su último contrato en Fórmula 1, ya que desea pasar más tiempo con sus hijos.

Por ahora, su prioridad será aprovechar su experiencia para dejar a Cadillac en una posición considerablemente mejor que la que ocupa actualmente.

