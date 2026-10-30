Checo Pérez enferma en pleno GP de México y Cadillac toma una decisión de última hora

Checo Pérez está enfermo y no podrá participar en el Fan Forum del Gran Premio de México 2026. Cadillac confirmó este viernes 30 de octubre que el piloto mexicano presenta una indisposición, por lo que el equipo decidió darle tiempo adicional para descansar y recuperarse antes de las primeras sesiones de entrenamientos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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La escudería estadounidense informó la situación mediante un comunicado publicado en sus redes sociales y ofreció disculpas a los aficionados que esperaban encontrarse con el mexicano.

Sin embargo, Cadillac aclaró que la enfermedad no afectará su participación en las actividades deportivas del fin de semana, incluidas las dos prácticas libres programadas para este viernes.

Team Update https://t.co/J3uDnZanOo — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 30, 2026

¿Qué enfermedad tiene Checo Pérez y cómo se encuentra?

Por el momento, Cadillac no ha revelado qué enfermedad padece Sergio Pérez ni ha ofrecido detalles sobre sus síntomas.

El comunicado únicamente señala que el piloto presenta una indisposición y que, de común acuerdo con el equipo, decidió dedicar la mañana al descanso para recuperarse antes de salir a la pista.

La ausencia resulta especialmente significativa porque Checo disputa su Gran Premio de casa y celebra su participación número 300 en la Fórmula 1.

El equipo también lamentó que no pudiera convivir con los aficionados que acudieron al Fan Forum para verlo, una de las actividades más esperadas por el público mexicano durante el fin de semana.

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¿Checo Pérez participará en las prácticas libres del GP de México?

Sí. Cadillac confirmó expresamente que la participación de Checo Pérez en el resto del fin de semana no se verá afectada, incluidas las prácticas libres 1 y 2 de este viernes.

La primera sesión está programada para las 12:30 horas, mientras que la segunda comenzará a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

Por su parte, Valtteri Bottas cumplirá sus compromisos con los medios y participará en la segunda práctica libre, tal como estaba previsto.