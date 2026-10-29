Kimi Antonelli recibe un contratiempo inesperado a días de poder convertirse en campeón de Fórmula 1

Kimi Antonelli se perdió las actividades de prensa del Gran Premio de México 2026 debido a una infección viral, justo cuando está a punto de convertirse en el campeón mundial más joven de la historia de Fórmula 1. Mercedes confirmó que el italiano permanece en reposo como medida preventiva y espera que pueda regresar este viernes.

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La noticia llega en un momento decisivo para el piloto de 20 años, quien aterrizó en México después de ganar el Gran Premio de Estados Unidos y ampliar considerablemente su ventaja en el campeonato.

Antonelli lidera la clasificación con 123 puntos sobre su compañero George Russell, cuando solamente quedan 125 unidades disponibles durante el resto de la temporada.

Por ahora, Mercedes no ha anunciado cambios en su alineación para las prácticas libres ni considera que la enfermedad vaya a impedirle competir.

Kimi Antonelli se enfermó justo en el fin de semana en el que podría convertirse en el campeón más joven en la historia de la F1. Mercedes confirmó que tiene una infección viral y hoy no participó en las actividades de prensa del GP de México. Se espera que mañana esté de vuelta en pista. 🏎️ — Gabo Martínez (@gabomrubio) October 29, 2026

¿Qué enfermedad tiene Kimi Antonelli y cuándo volverá a conducir?

Mercedes informó que Antonelli presenta una infección viral, sin especificar públicamente el diagnóstico ni la gravedad de sus síntomas.

El equipo decidió dispensarlo de sus compromisos con los medios durante el jueves para permitirle descansar y recuperarse antes del inicio de las sesiones oficiales.

Su regreso está previsto para el viernes, cuando comenzarán los entrenamientos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La decisión busca evitar que el piloto realice actividades innecesarias mientras se recupera, especialmente porque enfrenta uno de los fines de semana más importantes de su carrera.

Valtteri Bottas, piloto de Cadillac, también presentó problemas de salud y recibió autorización para descansar durante la jornada del jueves.

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¿Qué necesita Antonelli para ser campeón mundial en México?

El italiano tiene una ventaja de 123 puntos sobre Russell, su único rival con posibilidades matemáticas de alcanzarlo.

Con 125 unidades todavía disponibles, Antonelli necesita sumar apenas dos puntos más que Russell en el Gran Premio de México para asegurar el campeonato sin depender de los resultados posteriores.

Sin embargo, existe una combinación todavía más sencilla: si termina entre los nueve primeros, será campeón incluso si Russell gana la carrera.

Esto se debe a que un noveno puesto otorga dos puntos y, aun si su compañero consigue los 25 de la victoria, Antonelli conservaría una ventaja imposible de remontar en las últimas cuatro carreras.