Checo Pérez explica por qué no pudo concluir el GP de Baréin

Cuando parecía que Checo Pérez iniciaría la temporada 2022 de la Fórmula 1 con podio, algo ocurrió que el mexicano no pudo concluir el GP de Baréin. Después de que el piloto de Red Bull se quedó parado en el circuito, ahora salió a dar un panorama de qué fue lo que ocurrió.

La escudería Red Bull, campeona de la Fórmula 1, inició con el pie izquierdo esta temporada, pues tanto ‘Checo’ Pérez como Max Verstappen se quedaron parados y no concluyeron el circuito; Ferrari hizo el 1-2 y parece que serán la nueva amenaza de la competencia.

‘Checo’ Pérez explica qué le pasó a su monoplaza

Con palabras a medios internacionales, el piloto mexicano confesó que lo que le ocurrió a Verstappen y él fue un tanto extraño, pues habían corrido muy bien, incluso en las prácticas y nada malo ocurrió, pero ahora la bomba de gasolina le habría jugado una mala pasada.

“Es una pena perder a Max, perdimos puntos importantes. Lo principal de estas primeras carreras es sacar los puntos, pues son complicadas. Creemos que todo ha sido por la bomba de gasolina; llegué a la horquilla y se bloqueó le motor”, mencionó el mexicano.

Pese a que ‘Checo’ Pérez se quedó sin sumar unidades, el corredor de Red Bull no se deja caer por este hecho ni mucho menos, pues no es la primera vez que algo así pasa y quizá no sea la última, por lo que prefiere seguir adelante y concentrarse en futuros compromisos.

“Una pena, pero así son las carreras. A veces pasan este tipo de cosas... Sí, duele, en la última vuelta, cuando tienes un podio en la bolsa, pero no es la primera vez en mi carrera que me pasa algo así, pero espero sea la última”, sentenció Sergio Pérez.

El próximo compromiso de los Red Bull y la Fórmula 1 será el Gran Premio de Arabia Saudita, mismo que está pactado para el domingo 27 de marzo y se prevé que dará inicio en punto de las 11:00 hrs (tiempo del centro de México).

