La opinión de Checo Pérez sobre la posible salida de Max Verstappen

No cabe duda de que se ha hablado mucho más de Red Bull por situaciones que ocurren fuera de la pista, que dentro de ella. Desde el escándalo de Christian Horner, hasta la posible salida de Max Verstappen del equipo, los titulares han tenido más tintes de farándula que deportivos, y previo al Gran Premio de Australia, tercero del año, no ha sido la excepción.

En los últimos días se ha manejado precisamente la posibilidad de que el tricampeón mundial abandone Milton Keynes para buscar otros horizontes. Concretamente se ha tocado la posibilidad de que Verstappen llegue a Mercedes, equipo que busca a un sustituto de Lewis Hamilton, quien se marchará a Ferrari a partir de la próxima campaña.

A pesar de que el propio Verstappen ya ha declarado que no tiene razones para salir del equipo que en este momento tiene el mejor auto, los intentos de la prensa local siguen apuntando hacia el mismo tema, y en esta ocasión el “salpicado” ha sido Checo Pérez, coequipero de Max, a quien preguntaron sobre la posible partida del neerlandés.

“No tengo esa cláusula, no sé qué cláusulas tiene Max en su contrato. Creo que es mejor que le pregunten a él”, respondió con cautela el tapatío de 34 años.

En el segundo intento de los periodistas por sacarle información a Pérez, este se extendió un poco más asegurando que Verstappen está comprometido con la institución, aunque rápidamente cambió de tema.

“Creo que Max, hasta donde sé, tiene un contrato con el equipo y está completamente comprometido con el equipo. El resto creo que no me corresponde a mí hacer comentarios, no tiene nada que ver conmigo. Me enfoco en mis decisiones, en lo que tengo que hacer. No le veo el sentido a hablar de otros pilotos cuando no conocemos todos los hechos”.

Checo Pérez, a confirmar su buen rendimiento

Y es que Checo Pérez tiene mejores cosas en las que preocuparse, pues buscará confirmar en Australia el buen rendimiento que lo ha acompañado en este inicio de temporada, en la que ha conseguido dos segundos lugares.