Checo Pérez confía en una estrategia agresiva para la carrera del GP de Austria

El piloto mexicano Checo Pérez (Red Bull) aseguró este día que a pesar de terminar octavo en la clasificación del Gran Premio de Austria están “haciendo progresión” respecto a este viernes, en el que también clasificó octavo para la carrera al esprint, pero lamentó que “dos o tres décimas te cambian la carrera”.

“Es una pena porque con estos márgenes, dos o tres décimas te cambian la posición y la carrera. La carrera va a estar muy apretada”, aseguró Checo en declaraciones luego de terminar la clasificación en Red Bull Ring tras quedar a casi nueve décimas de su compañero de equipo, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El jalisciense dijo que este domingo habrá “mucha estrategia” y preguntado por cuál es la suya, apuntó que sólo tiene en la cabeza una cosa, que es “ir para adelante”.



Max Verstappen, satisfecho por el resultado

Por su parte el líder del Mundial de pilotos de la Fórmula Uno, el neerlandés Max Verstappen, se mostró muy satisfecho por conseguir la ‘pole position’ del GP de Austria y dijo que la clasificación fue “realmente bien” porque “cada tanda ha ido como debía ir”.

“Hemos ajustado después de lo aprendido esta mañana y ha funcionado bien. Hacía bastante calor y era más complicado estar en el coche, pero me he sentido bien, he podido atacar las curvas un poco más y cada tanda ha ido como debía ir”, reveló Verstappen tras bajarse del monoplaza.

Así, el neerlandés dijo que lo disfrutó “mucho” y recalcó que “es genial estar ahí arriba” y que los ingenieros y todos los trabajadores de Red Bull intenten “ser más competitivos” y “esto es una buena muestra”.

Lando Norris quiere dar batalla a Vertsappen

Respecto a la carrera de este domingo, dijo que le encanta tener “batallas” con el británico Lando Norris (McLaren) y esperó que la carrera esté “apretada”, aunque ahora mismo se centra simplemente en su ritmo de carrera.

Lo que respecta a Lando Norris, que está a 71 puntos del tricampeón del mundo en el Mundial de pilotos, subrayó que el astro neerlandés iba “mucho más rápido” de lo que ellos podían, pero se mostró satisfecho de que a pesar de las complicadas condiciones del circuito por el calor, consiguió “sacar esas vueltas que eran difíciles” para acabar segundo.

“Es complicado. Si miras el ritmo de hoy, vamos a tener que dar un poco más para batir al Red Bull”, respondió Norris al ser cuestionado por si se ve capaz de superar a Verstappen este domingo.

“Lo haré mejor que ‘hot’, tengo ganas, estoy motivado y es una carrera larga. Somos mejores en carrera que en ‘quali’, así que hay que confiar”, concluyó Norris.