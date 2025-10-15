Todo sobre la posible participación de Checo Pérez en el GP México 2025

El Gran Premio de México prepara grandes sorpresas para todos los aficionados mexicanos al deporte motor. El evento espera contar con la presencia de Sergio “Checo” Pérez, símbolo del automovilismo nacional y el cual podría hacer parte de algunas de las actividades de esta nueva edición del Gran Premio de México.

“Nos encantaría que estuviera, está cordialmente invitado, no sé de su agenda ni sé si va a estar por aquí. Cadillac, en un contacto que tuvimos, mencionó que era posible que viniera, pero no lo tengo confirmado. Su lugar está apartado”, expresó Federico González Compeán, Director General del Gran Premio de México.

Reconocimientos en el automovilismo mexicano

En el Autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto mexicano Tomás López Rocha y el ingeniero Gustavo del Campo fueron galardonados como nuevos integrantes del Muro de Honor del Deporte Motor en México 2025.

“Este año tenemos el honor de homenajear a dos grandes figuras del automovilismo mexicano como son Tomás y Gustavo. En su sangre corre la adrenalina por el deporte motor y, con sus respectivas carreras, contribuyeron a edificar lo que hoy es este deporte en nuestro país”, sentenció Compeán.

Todos quieren a Checo en la Fórmula 1

Adrián Fernández, piloto nacional, se animó a hablar sobre las posibilidades de ver a “Checo” Pérez en este gran evento, más allá de que no estará compitiendo hasta la temporada 2026 de la Fórmula 1.

“Checo es muy maduro, veterano en la Fórmula 1, y para México es importante tenerlo de vuelta. Va a un equipo nuevo, con cosas nuevas, empezará de cero y es un nuevo reto que va a disfrutar”, aseguró el piloto mexicano en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El Gran Premio de México se prepara para recibir a los mejores pilotos del mundo y a toda la afición del automovilismo que espera volver a ponerle color y toda la emoción a una de las mejores paradas de la Fórmula 1.

