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Cadillac prepara una sorpresa para Austin, pero Checo Pérez tendrá un desafío extra antes de la carrera

Cadillac llevará mejoras al Gran Premio de Estados Unidos, pero Checo Pérez no participará en la primera práctica. Te contamos qué hay detrás del cambio.

Sergio Checo Pérez Cadillac F1

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Cadillac llegará al Gran Premio de Estados Unidos 2026 con actualizaciones para su monoplaza, pero Sergio 'Checo' Pérez no podrá probarlas durante la primera sesión de entrenamientos libres. El mexicano cederá su asiento a Colton Herta este viernes 23 de octubre en el Circuito de las Américas, una decisión programada que añade un desafío a su preparación para la carrera.

La escudería estadounidense afrontará una cita especial en Austin, donde presentará una decoración inspirada en Texas y buscará aprovechar las nuevas piezas para mejorar el rendimiento del MAC-26.

Sin embargo, el trabajo de evaluación comenzará sin Pérez al volante, por lo que la información recopilada durante la primera práctica será importante para preparar su regreso en la segunda sesión.

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¿Por qué Colton Herta reemplazará a Checo Pérez en Austin?

La participación de Herta responde a las obligaciones reglamentarias que exigen a los equipos ofrecer oportunidades de entrenamiento a pilotos novatos.

El estadounidense disputará su cuarta sesión de FP1 de la temporada, después de participar en Barcelona, Budapest y Monza. Para Pérez, será la segunda sesión que ceda este año como parte de ese programa.

Sin embargo, el cambio no representa una pérdida de titularidad para Checo, quien recuperará su monoplaza para la segunda práctica.

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¿Qué mejoras llevará Cadillac al Gran Premio de Estados Unidos?

Cadillac aprovechará los entrenamientos de Austin para evaluar pequeñas modificaciones en el fondo del monoplaza y en su sistema de refrigeración.

Estas actualizaciones buscan mejorar el comportamiento del MAC-26 en un circuito donde encontrar el equilibrio aerodinámico resulta especialmente complicado.

El Circuito de las Américas exige estabilidad en las curvas rápidas del primer sector, pero también buen rendimiento mecánico en las zonas de menor velocidad.

Además, los baches obligan a los ingenieros a encontrar una configuración adecuada de altura y rigidez de la suspensión.

La información que obtenga Herta durante la FP1 permitirá al equipo trabajar en los ajustes que posteriormente utilizará Pérez.

Para Checo, el reto será adaptarse rápidamente a las modificaciones y aprovechar las sesiones restantes para preparar la clasificación y la carrera del domingo.

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