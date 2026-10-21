F1: ¿Puede haber campeón este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos? Esto necesita Kimi Antonelli para coronarse

La Fórmula 1 podría conocer a su campeón de 2026 este domingo 25 de octubre. Kimi Antonelli tiene su primera oportunidad matemática de conquistar el Mundial de Pilotos durante el Gran Premio de Estados Unidos, aunque necesitará mucho más que una victoria en el Circuito de las Américas.

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El italiano de Mercedes llega a Austin con 340 puntos, una ventaja de 102 sobre George Russell y 111 respecto a Lewis Hamilton. Con cinco carreras todavía pendientes después de Estados Unidos, el campeonato podría quedar sentenciado antes de iniciar la gira por México y Brasil.

Kimi's Austin mission is as follows... 😮‍💨 Here is how he could claim the Drivers' Championship this weekend! 👀 #F1 #USGP https://t.co/cTS7HSRKbV — Formula 1 (@F1) October 21, 2026

¿Qué resultados necesita Kimi Antonelli para ser campeón de F1 en Austin?

El escenario más directo exige tres resultados: Antonelli debe ganar la carrera, Russell terminar noveno o peor y Hamilton finalizar sexto o más atrás. Esa combinación permitiría al piloto italiano construir una ventaja imposible de remontar durante las últimas cinco fechas.

La tarea parece complicada. Russell ha sido uno de los protagonistas de Mercedes durante toda la temporada, mientras Ferrari continúa peleando por resultados importantes con Hamilton.

Además, Austin no tendrá carrera sprint, por lo que los pilotos solamente podrán sumar puntos en el Gran Premio del domingo. Cualquier resultado que mantenga abierta la pelea trasladará la definición, como mínimo, al Gran Premio de México.

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¿Qué récord histórico rompería Kimi Antonelli si gana el Mundial de Fórmula 1?

Con apenas 20 años, Antonelli se convertiría en el campeón mundial más joven de la historia, superando a Sebastian Vettel, quien conquistó su primer título con 23 años en 2010.

También sería el primer italiano campeón desde Alberto Ascari en 1953, terminando con una espera de 73 años para su país.

Su temporada explica semejante posibilidad: ocho victorias y 14 podios en las primeras 17 carreras, números extraordinarios para un piloto que disputa apenas su segundo campeonato completo.