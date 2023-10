‘Checo’ Pérez se queja de los límites de pista en el GP de Qatar

Existían posibilidades de que Sergio ‘Checo’ Pérez evitase el tricampeonato de Max Verstappen con una buena actuación en el Gran Premio de Qatar el fin de semana, sin embargo, una terrible Q2 parece haber evaporado cualquier esperanza para el piloto mexicano y los millones de seguidores que tiene alrededor del mundo.

Como ya se ha vuelto costumbre, Pérez experimentó problemas con el RB19 y en entrevista con medios españoles luego de culminar en la decimotercera posición trato de justificar su actuación. ‘Checo', segundo en el Campeonato de Pilotos, deberá intentar la heroica desde la media parrilla para postergar el festejo de su compañero de equipo.

¡Gol anulado! Karim Benzema había igualado el marcador| Liga Saudí

Te puede interesar: Cejitas Valladares acepta ir mejor preparado para su segunda pelea en Japón

“Ha sido una pena (la Calificación), los milímetros aquí no nos ayudaron con una pista tan complicada perdías tiempo. Lo hablamos en la reunión de pilotos que no había necesidad de vigilar los track limits porque es pérdida de tiempo”, expresó el conductor azteca tras bajarse de su monoplaza.

Además, ha lanzado una piedra en dirección de su equipo argumentando algunos problemas con el auto. “Tengo mucho under, se me va mucho en la parte del frente; es el único lado donde lo tengo, en todo lo demás batallo mucho en la parte trasera, entonces no lo puedo solucionar, no puedo poner la parte delantera del auto y eso ha perjudicado bastante porque no he podido tener un balance ideal”.

Max Verstappen se queda con la pole position en el GP de Qatar

El piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen requiere solo tres puntos para levantar su tercer Campeonato de Pilotos consecutivo. En caso de no lograrlo, le basta con culminar séptimo, siempre y cuando Sergio ‘Checo’ Pérez no gane. El compañero de equipo del mexicano largará desde la pole position el domingo en la decimoséptima carrera de la temporada, una que incluye formato sprint.

De manera sorpresiva, el piloto español Carlos Sainz también quedó eliminado en la Q2 luego de finalizar en el puesto 12. El Gran Premio de Qatar inicia a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

Te puede interesar: Elegí el 9 en Cruz Azul por lo que implicaba: Ángel Sepulveda