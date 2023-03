Checo Pérez responde a rumores sobre su salida de Red Bull

Desde su llegada a Red Bull, Checo Pérez ha estado en el ojo del huracán por diversas situaciones. Ya sea por sus buenos resultados, por sus polémicas con Max Verstappen, o por los rumores que señalan que otros pilotos tendrían la mente puesta en el asiento del mexicano.

Después de que a lo largo de las últimas semanas mucho se hablara sobre la presión que podría generar el talentoso y nuevo piloto de Alpha Tauri, Nyck de Vries, o incluso el regreso de Daniel Ricciardo como piloto de reserva del equipo austriaco, finalmente respondió el tapatío, a unas horas de su regreso a las pistas para intentar buscar su primer Campeonato Mundial de la Fórmula 1.

Para Checo da igual si hay o no rumores sobre su posible sustituto. Se ubica en una de las sillas más pretendidas, a un lado del neerlandés Max Verstappen, y es lógico que se hable mucho acerca de su futuro.

“Pueden tener al piloto que quiera, no cambia nada. Es un mundo de resultados. Pueden tener a cualquier piloto, eso no me cambia nada”, dijo en una entrevista para el canal Fox Sports.

Checo destaca el regreso de Ricciardo a Red Bull

Hablando específicamente de Daniel Ricciardo, más allá de sentirse “amenazado” por la presencia de un piloto con tal prestigio y experiencia, Checo resaltó el valor que tendrá su aportación en la escudería de la bebida energética.

“Sin duda que muchísima experiencia, alguien que conoce bien el equipo, alguien que tiene la experiencia de muchos años en la Fórmula 1, es un beneficio muy importante tener a Ricciardo apoyándonos en el simulador, en las carreras que vaya a estar aquí”, apuntó el mexicano, que este fin de semana arranca su tercera temporada con Red Bull con el objetivo de competir con Max Verstappen por el título mundial.