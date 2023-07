‘Checo’ Pérez queda segundo en la carrera sprint del GP de Austria

El piloto mexicano, Sergio Pérez, culminó en la segunda posición en la carrera sprint del Gran Premio de Austia. Mientras que su coequipero, Max Verstappen, se llevó primer puesto y el podio lo completó Carlos Sainz para Ferrari.

“Ha sido un gran resultado para el equipo. Al principio Max (Verstappen) y yo nos acercamos algo más de lo debido, creo que los dos calculamos mal, pero hemos hablado acerca de ello y todo está en orden. Luego, una vez rebasado el Haas de Nico (Hülkenberg, alemán) todo consistía en mantener el resultado hasta el final de la carrera, por que los neumáticos se iban calentando al secarse la pista. Pero lo logramos”, fueron las palabras de Sergio Pérez tras la clasificatoria.

“Adelantar será difícil, pero lo vamos a intentar; a ver si logramos recuperar el mayor número de puestos posibles. Creo que tenemos buen ritmo y me siento a gusto en el coche. Aún no me siento bien y desde luego lejos todavía del cien por cien; pero tengo ganas de que llegue mañana, para ir a por todo lo que se pueda”, agregó el mexicano.

Te puede interesar: Reb Bull explota contra Checo Pérez tras la clasificación en el GP de Austria

Verstappen sale desde la Pole Position

Para el Gran Premio de Austria, el cual se corre el domingo 2 de julio, Verstappen saldrá desde la pole position, mientras que Sergio Pérez va a largar desde el lugar 15 en la barrila de salida tras una jornada de clasificación complicada ya que fue eliminado en la Q2.

En el campeonato mundial de la F1, Max Verstappen lidera la competencia con 203 puntos. Por su parte, ‘Checo’ Pérez es segundo con 133 unidades.

Te puede interesar: Partidos de Liga BBVA MX, Apertura 2023 | Sábado 1 de julio de 2023