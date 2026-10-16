Quiso ser como Checo Pérez, pero no le salió: el caso de un piloto de Fórmula 1 que no ha tenido el éxito que esperaba

A pesar de ser un equipo estadounidense, Cadillac no cuenta con un piloto de dicha nacionalidad en su alineación de la Fórmula 1. El dúo de corredores está compuesto por Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas, dos de los más experimentados de la parrilla en 2026. Sin embargo, la escudería norteamericana intentó tener a un representante nativo con Colton Herta.

Nacido en California y de 26 años de edad, dejó la IndyCar para cumplir su sueño de correr en la F1. Herta se sumó a la Fórmula 2 con el objetivo de obtener la Superlicencia, pero a lo largo de su camino se ha enfrentado a varias dificultades. Hoy está muy lejos de cumplir con los requisitos para competir en la máxima categoría del automovilismo y ser una amenaza para Checo Pérez.

Bruno Michel explica los malos resultados de Colton Herta en F2

Bruno Michel, CEO de la Fórmula 2, dio su punto de vista sobre la transición que vivió el piloto estadounidense tras dejar la IndyCar en declaraciones recogidas por PlanetF1: “Ha sido más difícil de lo que pensaba, pero es un piloto muy fuerte y no hay duda de eso”, comenzó diciendo.

Según el directivo, tanto la escudería como el propio piloto tuvieron un exceso de confianza esperando que Colton brillara de inmediato en Fórmula 2 y, así, poder seguir los pasos de Checo Pérez en la Fórmula 1.

“Tal vez él y nosotros subestimamos la diferencia en el entorno de trabajo que tenemos, en comparación con los equipos de IndyCar, pero, no creo que deba quedar como un ejemplo, y realmente espero que termine la temporada por todo lo alto. Seguimos teniendo esa esperanza”, expresó Michel.

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¿Por qué Colton Herta está lejos de la Fórmula 1?

El principal obstáculo de Colton Herta es la Superlicencia de la FIA, un requisito indispensable para competir en la Fórmula 1. Para obtenerla por la vía habitual, los pilotos necesitan reunir al menos 40 puntos, otorgados según sus resultados en campeonatos reconocidos. Estos son distintos de las unidades que suman durante las carreras de Fórmula 2.

El estadounidense ocupa el puesto 19 del campeonato de F2 y todavía no consigue un podio, a falta de dos fechas para terminar la temporada. De esta manera, se encuentra lejos del objetivo de finalizar entre los primeros diez, una meta que había marcado Dan Towriss, CEO de Cadillac. Sus resultados han complicado el camino para conseguir la licencia necesaria.

Herta también puede sumar puntos mediante su participación en prácticas libres de F1, siempre que complete al menos 100 kilómetros y cumpla las condiciones reglamentarias. Sin embargo, conseguir la Superlicencia tampoco le garantiza un asiento como titular: primero debe cumplir los requisitos y después recibir la oportunidad de una escudería para dar el salto a la máxima categoría.