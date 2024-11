La ÉPICA forma en la que Checo Pérez silenció a la prensa británica

Checo Pérez afronta el Gran Premio de Qatar con una seguridad que va más allá del rendimiento en la pista. En una temporada llena de desafíos, el piloto mexicano se presentó ante la prensa con una declaración contundente: está “100% seguro” de que seguirá con Red Bull en 2025.

Esta afirmación no solo refuerza su confianza, sino que también sirve como respuesta directa a las especulaciones de la prensa europea, especialmente la británica, que ha cuestionado su lugar en el equipo. “Llevo 14 años en este deporte y no hablo de mis contratos públicamente. Sé exactamente dónde estoy”, sentenció Pérez, dejando claro que las decisiones se basan en datos que solo él y Red Bull conocen, y no en opiniones externas.

La checomanía esta de regreso en tierras aztecas

Optimismo para el 2025

Aunque la temporada 2024 ha sido compleja, Pérez asegura que los aprendizajes serán clave para el próximo año. “La temporada resultó bastante más difícil, pero así es la Fórmula 1. A veces las cosas no salen como quieres, pero somos optimistas de que podemos cambiar las cosas como equipo, especialmente para el año que viene”.

Checo también destacó los avances en el entendimiento del RB20, aunque reconoció que en Las Vegas no lograron el ritmo esperado. Sin embargo, confía en que el circuito de Qatar sea más favorable para su desempeño: “Tuvimos signos prometedores en Sao Paulo. Creo que Qatar será una buena pista para nosotros”.

Respuesta directa a los críticos

Las especulaciones sobre su futuro no son nuevas, pero Pérez ha demostrado una serenidad que pocas veces se ve en un deporte tan demandante. Además, expuso una realidad contundente: Es fácil juzgar desde fuera sin conocer lo que pasa realmente.

Con este enfoque, Checo busca cerrar el 2024 de manera sólida y llegar al 2025 con una base más fuerte. Qatar será su primera oportunidad para demostrar que su lugar en Red Bull no solo está asegurado, sino también merecido.