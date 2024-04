Checo Pérez desafía a Max Verstappen en el GP de Japón

El mexicano Checo Pérez, piloto de la escudería Red Bull, que arranca segundo este día en el Gran Premio de Japón, el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, apuntó en el circuito de Suzuka que espera poder pasar a su compañero, el neerlandés Max Verstappen, líder del campeonato y que sale primero, en la arrancada de la prueba.

“Estuvo bien, sí. Hoy he estado muy cerca de Max”, señaló Checo, que suma seis victorias y 37 podios en la F1 y que se quedó a sólo 66 milésimas de la ‘pole’, nada más bajarse del coche en el circuito de Suzuka.

“Estuve muy cerca todo el fin de semana, y en la ‘cuali’ también. Y cuando estás en esos márgenes, todo es posible. No tuve una buena salida para abrir la vuelta y esa pudo haber sido la clave (de no haber acabado en la ‘pole')", adjuntó el originario de Guadalajara, Jalisco, tras completar una brillante actuación en la clasificación del Gran Premio de Japón.

“En cualquier caso, estamos en una buena posición con miras a mañana (sábado en la noche). El ritmo en carrera no fue tan rápido en la sesión matinal (en el último entrenamiento libre), pero esperamos ser rápidos …", opinó Sergio Pérez.

“Mañana (Hoy) será importante la arrancada, porque tenemos un ritmo parecido y será difícil mantenerse cerca por la degradación (de los neumáticos)", añadió el mexicano.

“Va a ser importante irse adelante pronto. He tenido arrancadas buenas en las tres primeras carreras del año, así que espero poder pasar a Max en la arrancada. No estamos aún donde quisiéramos en lo que al ritmo de carrera se refiere, como se vio en las tandas largas; pero esperamos tenerlo”, finalizó Checo este sábado en Japón.

Por su parte, El neerlandés Max Verstappen, líder del campeonato, declaró que el día no fue perfecto, pero que es genial haber logrado “la ‘pole’ con una vuelta que pudo haber sido mejor.

“En líneas generales, las vueltas de calificación han estado muy bien y ha sido un gran resultado para el equipo”, apuntó Verstappen después de firmar la trigésima sexta ‘pole’ de su carrera en la F1, la cuarta en las cuatro primeras pruebas del año.

“En mi último intento, intenté tirar algo más y estaba ganando tiempo en el primer sector, pero me quedé sin neumático al final, y eso fue una pena”, adjuntó el triple campeón mundial neerlandés.

“Tenemos que trabajar en nuestras tandas largas, ya que no hemos estado del todo satisfechos con las mismas; y aún pensamos que podemos esforzarnos por controlar algo más el equilibrio del coche”, finalizó ‘Mad Max’ después de la clasificación.

¿A qué hora se correrá el Gran Premio de Japón?

El Gran Premio de Japón, que se correrá en el circuito de Suzuka, se llevará a cabo este sábado 6 de abril a partir de las 23:00 horas tiempo del centro de México.