Checo Pérez sube al cuarto lugar en el GP de Miami por una sanción

El piloto español Carlos Sainz, de la escudería Ferrari, ha sido sancionado con 5 segundos de penalización al considerarse que provocó una colisión con Óscar Piastri (McLaren), con lo que pierde su cuarta plaza en el Gran Premio de Miami de la Fórmula Uno en favor del mexicano Checo Pérez (Red Bull).

En un comunicado de la Fórmula1, se indica que "(Carlos) Sainz había intentado adelantar al McLaren en la curva 17 durante los últimos compases de la carrera cuando perdió ligeramente la parte trasera de su Ferrari y entró en contacto con el coche del australiano.”

“Esto provocó que Piastri sufriera daños en su alerón delantero, lo que le obligó a hacer una parada en boxes que le hizo descender en la clasificación”, se adjunta en el comunicado.

En la publicación, asimismo, se señala que la decisión de penalizar a Sainz se adoptó tras una audiencia con los comisarios a la que asistieron ambos pilotos y los representantes de sus respectivos equipos.

“Se decidió que Sainz era el culpable del incidente, ya que el español se saltó el vértice después de frenar tarde, lo que le hizo perder la parte trasera. Los comisarios declararon que Piastri había dejado ‘espacio suficiente’ a Sainz”, se indica.

Los comisarios, no obstante, también tuvieron en cuenta que “si Sainz no hubiera perdido ligeramente la parte trasera, la colisión ‘probablemente no se habría producido’, lo que significa que la penalización estándar de 10 segundos y dos puntos de penalización se cambió a una penalización de cinco segundos y un punto de penalización (en su licencia)".

La penalización de cinco segundos hace que Carlos Sainz pierda la cuarta plaza en el Gran Premio de Miami en favor de Checo Pérez, siendo ahora quinto.

Checo Pérez por poco pierde su auto en el inicio de la competencia

Checo Pérez por poco lo pierde todo en la arrancada del Gran Premio de Miami. El mexicano asumió un riesgo muy alto al intentar adelantar a los dos Ferrari en la primera curva, y al final reconoció que su movimiento fue ta arriesgado que por poco arruina su carrera y la de su coequipero Max Verstappen.

“Charles me empujó al inicio y luego me abre el espacio y me metí por dentro, pero no tenía nada de adherencia. En cuanto frené sabía que no había agarre y, en un momento, casi me llevó a Max (Verstappen)”, explicó el tapatío al final de la sexta carrera de la temporada de la Fórmula 1.