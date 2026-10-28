Kimi Antonelli quiere hacer historia en México y unirse a los pilotos de F1 que conquistaron la gloria en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El Gran Premio de México puede volver a decidir un campeonato mundial. Kimi Antonelli llega al Autódromo Hermanos Rodríguez con 365 puntos y la posibilidad de asegurar su primera corona de Fórmula 1 este domingo 1 de noviembre. Si lo consigue, compartirá una historia con un grupo muy reducido de pilotos que han logrado asegurar el título en tierras aztecas.

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¿Qué pilotos se coronaron campeones de Fórmula 1 en México?

En 1964, John Surtees llegó a la última fecha persiguiendo a Graham Hill y Jim Clark. El británico de Ferrari terminó segundo, detrás de Dan Gurney, y se llevó el título por apenas un punto. Fue una coronación irrepetible ya que Surtees ya había sido campeón mundial de motociclismo, una hazaña que ningún otro piloto ha igualado en ambas disciplinas.

Tres años después, México volvió a decidirlo todo. Denny Hulme aseguró el campeonato de 1967 al cruzar tercero, por detrás de Jim Clark y de su compañero y rival Jack Brabham. No necesitó ganar para convertirse en el primer campeón neozelandés de la categoría.

Graham Hill sí celebró las dos cosas en 1968. Llegó a la última carrera con Jackie Stewart y Hulme todavía en la pelea, ganó el Gran Premio de México y conquistó su segundo campeonato mundial. Fue también la última vez que la carrera mexicana cerró una temporada de Fórmula 1.

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¿Cómo se coronó Lewis Hamilton en México y qué necesita Antonelli en 2026?

Hubo que esperar casi medio siglo para otra coronación. Lewis Hamilton aseguró su cuarto título en 2017 pese a terminar noveno, después de un contacto inicial con Sebastian Vettel. En 2018 volvió a hacerlo en México: fue cuarto, mientras Max Verstappen ganó la carrera. Así, el británico se convirtió en el único piloto que ha sellado dos campeonatos mundiales en territorio mexicano.

A reminder of the mission... 🔒 A P9 finish will see Kimi Antonelli crowned World Drivers' Champion in Mexico 👑 #F1 #MexicoGP https://t.co/M7Z5e43hpK — Formula 1 (@F1) October 28, 2026

Antonelli podría sumarse a esa lista con apnas 20 años. Llega con 123 puntos de ventaja sobre George Russell y 124 respecto a Hamilton. Un noveno puesto le garantiza el título, sin depender de nadie. Sería el quinto piloto distinto en coronarse en México y el sexto campeonato de pilotos decidido en este histórico circuito. La historia está servida; falta saber cómo la escribirá.