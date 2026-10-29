Esto es lo que Checo Pérez ganaría POR HORA en Cadillac: la cifra que muchos no conocen
El piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, gana una fortuna con Cadillac en la Fórmula 1
Mientras muchos se preguntan cuál es el piloto peor pagado de la Fórmula 1, afortunadamente para el público de México, el nombre no es el de su representante. Pues Sergio “Checo” Pérez figura entre los pilotos de mitad de tabla de salarios de la categoría. Su contrato con Cadillac contemplaría un sueldo base anual de 8 millones de dólares.
Así como Checo Pérez volvió a ser noticia en la F1, su salario también despierta interés entre los aficionados mexicanos. Al dividir esa cantidad entre los días y las horas de un año completo, el piloto mexicano recibiría el equivalente aproximado de 21,917 dólares diarios y 913 dólares por hora, sin contar posibles bonificaciones ni ingresos por patrocinadores.
El salario de Checo Pérez por hora en Cadillac en la Fórmula 1 2026
Según las cifras difundidas por OneRacing, Checo Pérez tiene un salario base estimado de 8 millones de dólares por temporada con Cadillac en 2026. Al distribuir esa cifra entre los 365 días del año y las 24 horas de cada día, el resultado es de aproximadamente 913 dólares por hora.
TE PUEDE INTERESAR:
- Quién es el piloto peor pagado de la Fórmula 1 y cuánto gana al año
- La cantidad de tiempo EXACTA que le falta a Juan Brunetta en México para poder jugar en la Selección Nacional
- Gabriel Milito podría ser el “fichaje estelar” de Chivas: todo lo que se sabe de la renovación
El sueldo anual de Sergio Checo Pérez en la F1 2026
El contrato de Pérez con Cadillac lo ubica en el puesto 12 de la tabla de salarios base estimados para la temporada 2026. Con 8 millones de dólares anuales, el mexicano aparece por encima de Valtteri Bottas, su compañero de equipo, cuyo sueldo base se estima en 5 millones de dólares.
¿Cuánto ganan los pilotos de la Fórmula 1 2026?
- Max Verstappen (Red Bull): 70 millones de dólares.
- Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones de dólares.
- Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones de dólares.
- George Russell (Mercedes): 34 millones de dólares.
- Lando Norris (McLaren): 30 millones de dólares.
- Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones de dólares.
- Carlos Sainz (Williams): 13 millones de dólares.
- Oscar Piastri (McLaren): 13 millones de dólares.
- Pierre Gasly (Alpine): 12 millones de dólares.
- Alex Albon (Williams): 12 millones de dólares.
- Lance Stroll (Aston Martin): 12 millones de dólares.
- Sergio Pérez (Cadillac): 8 millones de dólares.
- Nico Hülkenberg (Audi): 7 millones de dólares.
- Esteban Ocon (Haas): 7 millones de dólares.
- Isack Hadjar (Red Bull): 5 millones de dólares.
- Valtteri Bottas (Cadillac): 5 millones de dólares.
- Gabriel Bortoleto (Audi): 2 millones de dólares.
- Kimi Antonelli (Mercedes): 2 millones de dólares.
- Oliver Bearman (Haas): 1 millón de dólares.
- Liam Lawson (Racing Bulls): 1 millón de dólares.
- Franco Colapinto (Alpine): entre 500,000 y 1 millón de dólares.
- Arvid Lindblad (Racing Bulls): entre 500,000 y 1 millón de dólares.