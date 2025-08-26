Checo Pérez o Valtteri Bottas: cuál de los dos tiene mejores números en la F1

Checo Pérez está de vuelta en la Fórmula 1. El anuncio de la llegada del mexicano a Cadillac no fue solo, pues también incluye a Valtteri Bottas quien será su nuevo coequipero. La escudería estadounidense eligió a ambos volantes por su experiencia en el Gran Circo y sobre todo por sus grandiosos números. El originario de Jalisco llegó a la F1 en 2011, mientras que el finlandés lo hizo en 2013. El finlandés tiene mejores números que el mexicano, pero por poco.

La fecha de debut en la Fórmula 1 para Cadillac, Checo Pérez y Valtteri Bottas ya está programada para todos sus fanáticos. El mexicano vuelve tras un 2024 de pesadilla en Red Bull y el europeo lo hace después de no acomodarse en Sauber y decidir por común acuerdo hacerse a un lado. Bottas defendió a cinco equipos en su carrera antes de llegar a Cadillac, mientras que Checo lo hizo con seis escuderías distintas.

X Cadillac

Checo y Bottas una dupla llena de formidables números en F1

Sergio Pérez, sin duda alguna, es el volante mexicano más exitoso en Formula 1. Suma 14 años compitiendo en la máxima categoría del deporte motor, también puede presumir un subcampeonato obtenido en 2023 al mando de un Red Bull y dos campeonatos de constructores con dicha escudería. Ha disputado 285 Grandes Premios en los cuales suma 6 victorias, se ha subido a 39 podios y consiguió 3 veces la pole position. Participó en 281 Grandes Premios, ha colaborado con 16 compañeros y es uno de los pilotos más buscado por las marcas internacionales para respaldarlos.

Por su parte, Valtteri Bottas también tiene una carrera para presumir. El piloto originario de Finlandia corrió 12 años en la F1, previo a su parón en 2025. Puede presumir 10 victorias, 20 veces la pole positions, 19 vueltas rápidas, 67 podiums y 2 hat tricks. Militó en equipos como Williams, Mercedes, Alfa Romeo y Sauber. En la escudería alemana logró manejar en su mejor nivel, pero al tener de coequipero a Lewis Hamilton fue complicado que lograra sobresalir.

Two paths. One call of destiny.

The Cadillac Formula 1 Team's future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

Pérez Mendoza subió a sus redes sociales un video en el que presumió su regreso a la Fórmula 1. Lo hizo de una manera muy especial y recordando el cariño de toda la afición mexicana que siempre lo ha apoyado.

“¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver?. No sólo se trata de mí, corrí con mi familia, acompañado de amigos, con tu aliento en cada curva. Con la esperanza de millones que soñaban conmigo, por el apoyo que me han dado en todo este tiempo estaré siempre agradecido”, dijo el piloto.