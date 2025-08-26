Checo Pérez o Valtteri Bottas: ¿Quién merece ser el piloto principal de Cadillac según sus números?

¡Es oficial! Después de varios rumores que encendieron el debate en las últimas semanas, finalmente se confirmó el regreso de Sergio, Checo Pérez a la máxima categoría del automovilismo, pues será, junto a Valtteri Bottas, los encargados de llevar a Cadillac a lo más alto en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

En las últimas horas la escudería Cadillac, misma que hará su debut en el máximo circuito de cara a la temporada 2026, confirmó el arribo de Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos principales. Ahora, la duda surge en torno a quién de los dos debería ser el estelar y coequipero, respectivamente hablando.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez y cuándo debutó en la Fórmula 1?

Nacido el 26 de enero de 1990 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Checo Pérez es un piloto de 35 años de edad que logró debutar en la Fórmula 1 en la temporada 2011 con Sauber, por lo que, tras el parón de una campaña, volverá a la máxima categoría del automovilismo profesional.

¿Cuál es la edad de Valtteri Bottas y en qué año hizo su debut en la F1?

Valtteri Bottas nació en Nastola, Finlandia, el 28 de agosto de 1989, por lo que está a punto de cumplir 36 años. Y pese a que ambos tienen prácticamente la misma edad, el finlandés hizo su debut en la Fórmula 1 dos años después que el mexicano, logrando entrar a esta categoría en 2013 con la constructora Williams.

¿En qué escuderías de la F1 han estado Checo Pérez y Valtteri Bottas?

Mientras que Valtteri Bottas ha formado parte de cinco escuderías distintas a lo largo de su carrera en la Fórmula 1 (Williams, Mercedes, Alfa Romeo, Kick Sauber y Mercedes Benz), Checo Pérez cuenta con una experiencia similar al formar parte de cinco constructoras, siendo estas Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull.

Checo Pérez o Valtteri Bottas, ¿quién merece ser el piloto principal de Cadillac?

Hasta ahora, Valtteri Botas ha logrado un total de 246 Grandes Premios de la Fórmula 1. En esta cantidad, el finlandés ha logrado 67 podios, 20 poles, 10 victorias, 2 triunfos en sprint y 19 vueltas rápidas, números que lo colocan como un piloto reconocido en el automovilismo.

Checo Pérez, por su parte, registró 39 podios, 3 poles, 6 triunfos, 1 victoria de sprint y 12 vueltas rápidas en 281 Grandes Premios, así como un subcampeonato en 2023 por dos de su compañero en 2019 y 2020. Estrictamente hablando de números, sería Bottas quien tendría mano sobre el mexicano, aunque basta esperar a lo que diga la escudería debutante en la F1.