VIDEO: Esto es lo que ve Checo Pérez a bordo de su nuevo Cadillac en la Fórmula 1

El pueblo mexicano está expectante al debut de Sergio ‘Checo’ Pérez con Cadillac en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Las últimas prácticas de pretemporada realizadas en Bahréin llegaron a su fin y los once equipos tienen todo listo para encender motores en Melbourne, Australia. A pocos días del comienzo de la temporada, la escudería estadounidense mostró la perspectiva del piloto tapatío conduciendo su monoplaza.

En su cuenta de TikTok, Cadillac compartió un video de Checo Pérez pilotando el CA01 en Sakhir desde dos puntos de vista. En el primero, una cámara apunta directamente hacia el rostro del piloto mexicano. En el otro, la cámara muestra la perspectiva que tiene el oriundo de Guadalajara cuando conduce el coche. De esta manera, el equipo norteamericano dejó ver de primera mano las habilidades del piloto y el desempeño del monoplaza.

El video de Checo Pérez pilotando el monoplaza de Cadillac

¿Cuándo comienza la temporada de la F1 2026?

Estamos muy cerca del inicio de la Fórmula 1, ya que la temporada 2026 tendrá su primera carrera en este próximo mes de marzo. El primer fin de semana de la Gran Carpa será del 5 al 7 de marzo, donde tanto Checo Pérez como los demás pilotos tendrán su primera aparición oficial en la temporada.

La práctica 1 y 2 se llevarán a cabo el día 5 de marzo, mientras que el día 6 se realizará la práctica 3 y la clasificación. Finalmente, el día 7 será el inicio de la carrera en Melbourne en el Circuito de Albert Park.

Al correr en Australia, el horario del inicio del evento en México será de noche. De esta manera, los fanáticos del automovilismo deberán dormir tarde, ya que la carrera comenzará a las 22:00 horas (tiempo Centro de México).

Checo Pérez y el reto de debutar en una escudería nueva

En una entrevista con la revista Caras, el piloto tapatío dejó sus sensaciones de lo que significará ser protagonista del inicio de una nueva escudería en la categoría.

“Es un comienzo. Sin embargo, también un reto muy grande. Es la primera vez que formo parte de un equipo que inicia desde cero y todo es muy diferente. Es, literal, formar parte del desarrollo de un auto y de un equipo desde su origen y, a la vez, una gran responsabilidad“, compartió.

“Esto es algo histórico para muchas personas, para la F1 y, desde luego, para mí. Estoy muy contento y agradecido por esta oportunidad, que llega justo ya en lo que sera el cierre de mi carrera”, finalizó.

