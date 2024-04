Perdonan a ‘Checo’ Pérez en la Formula 1 tras el GP de Japón

Sergio Pérez regresó al podio. En el GP de Japón, ‘Checo’ terminó en la segunda posición, luego de una buena carrera por parte del mexicano, que sumó rebases importantes, imágenes que quedaron grabas en los aficionados, tras un par de paradas en los pits.

Con esto, el tapatío recuperó el segundo sitio de la Clasificación de Pilotos, para estar solo por debajo de Max Verstappen e imponerse a Charles Leclerc, quien había quedado segundo, tras el GP de Australia, hace unas semanas, misma que fuera un desastre para Red Bull.

‘Checo’ Pérez regresó al Top 3 del Power Ranking de la Formula 1

A lo largo de los Grandes Premios pasados, a pesar de tener dos segundos lugares y un quinto, no habían contemplado al mexicano dentro del Top 3 del Power Ranking de la Formula 1, clasificación que dan expertos de la máxima categoría del automovilismo.

Tras la buen actuación en Japón, en dicho listado, Pérez aparació primera vez dentro de los tres mejores, ocupando el tercer sitio, sin poder superar a Sainz, piloto de Ferreri, ni Verstappen, quien obtuvo una calificación de 9.7. Cabe mencionar que el tapatío quedó empatado con 8.4 con sus colegas Yuki Tsunoda y Fernando Alonso, mientras que el sexto sitio fue para Leclerc con 8.0.

¿Cuándo vuelve a correr ‘Checo’ Pérez en la Formula 1?

Entre dimes y diretes sobre su posible renovación con la escudería austriaca, ‘Checo’ Pérez está concentrado en lo que viene, y no tanto en cual será su futuro con ellos. Por lo que su mente se encuentra en el GP de China, mismo que se correrá el domingo 21 de abril, en punto de la 1:00 AM (tiempo del centro de México), donde el mexicano espera volver a subirse al podio, y porqué no, vencer a Max Verstappen para su primer triunfo en la Temporada 2024.