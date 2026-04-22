ÚLTIMA HORA: Equipo de la Premier League despide a su entrenador faltando cuatro jornadas

Este miércoles 22 de abril del 2026, un equipo de la Premier League dio a conocer en sus redes sociales que tomaron la decisión de rescindir el contrato de su entrenador quedando cuatro jornadas por disputarse.

El club que tomó la decisión tras una racha de malos resultados y al estar quedando fuera de los lugares de competiciones europeas es el Chelsea. El equipo de londres informó que rescindieron el contrato y le agradecieron a Liam Rosenior y a su cuerpo técnico por todo el esfuerzo.

El equipo detalló que no ha sido una decisión que hayan tomado a la ligera pero por los resultados y el rendimiento reciente no ha estado a la altura de las expectativas por lo que en las últimas fechas buscan poder pelear por un lugar en competiciones europeas.

"En nombre de todos en el Chelsea FC, nos gustaría dejar constancia de nuestro agradecimiento a Liam y a su equipo por todo el esfuerzo realizado durante su tiempo en el Club.

Liam siempre se ha comportado con la máxima integridad y profesionalidad desde su nombramiento a mitad de temporada.

Esta no ha sido una decisión que el Club haya tomado a la ligera; sin embargo, los resultados y el rendimiento recientes no han estado a la altura de las expectativas, y aún queda mucho por jugar esta temporada. Todos en el Chelsea FC le deseamos a Liam mucho éxito en el futuro".

Club statement: Liam Rosenior — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 22, 2026

El nuevo entrenador del Chelsea

De igual forma, el Chelsea detalló que Calum McFarlane se hará cargo dle equipo como entrenador interino en lo que termina la temporada. Su deber será la clasificación en competiciones europeas y avanzar en la FA Cup.

Por otra parte, buscaran conseguir un entrenador para los próximos meses en un proyecto a largo plazo.

"Calum McFarlane se hará cargo del equipo como entrenador interino hasta el final de la temporada, con el apoyo del cuerpo técnico del club, mientras nos esforzamos por lograr la clasificación para competiciones europeas y avanzar en la FA Cup.

Mientras el Club trabaja para brindar estabilidad al puesto de entrenador principal, emprenderemos un proceso de autorreflexión para realizar el nombramiento adecuado a largo plazo".