CONFIRMADO: Leyenda de la Liga BBVA MX es anunciado como el nuevo rector de Universidad

Juan Carlos 'Cheto' Leaño fue figura de los extintos Tecos de la UAG alcanzando la Final del torneo Clausura 2005 de la Liga BBVA MX que perdió contra el América en un épico partido, pero tras consumar el descenso de carismático equipo, el defensa central decidió colgar los tenis para dedicarse a los negocios familiares y ahora ha sido nombrado como el rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

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Cheto Leaño, de leyenda de los Tecos a rector de la UAG

Cheto Leaño marcó una época como titular indiscutible de los Tecos, y es que sin importar el momento que atravesara el equipo o los directores técnicos en turno, el defensa central siempre tenía un lugar asegurado en la alineación de cada partido.

Leaño compensaba las carencias técnicas con garra y entrega y su liderazgo llevó a uno de los equipos más modestos de la Liga BBVA MX a disputar la Final del torneo Clausura 2005 que terminarían perdiendo 7-4 en el global ante el América de Claudio López, Cuauhtémoc Blanco y Memo Ochoa y dirigidos por Mario Carrillo.

Cheto Leaño en un partido de la Liga MX con los Tecos|EDGAR QUINTANA/MEXSPORT

Sin embargo, tras el descenso de los Tecos en el 2012, Leaño decidió colgar los botines luego de 14 años de carrera como profesional y se alejó definitivamente del futbol para atender otros negocios familiares como la Universidad Autónoma de Guadalajara en donde ha asumido puestos como vicerrector administrativo y presidente del Consejo Consultivo de Innovación.

Este lunes 2 de noviembre, Leaño fue nombrado como rector de la UAG, puesto en el que llega a suceder a su padre, Antonio Leaño, quien continuará ligado a la institución educativa, pero ahora como consejero de rectoría de forma vitalicia.

¡Comienza una nueva etapa para la UAG!

El Mtro. Juan Carlos Leaño asume el cargo de Rector para encabezar el camino de nuestra institución hacia el centenario, con una visión enfocada en la excelencia académica, la innovación y la formación integral de nuestros estudiantes. pic.twitter.com/RTMOvvaUAl — UAG (@UAG_Oficial) November 2, 2026

Con su nombramiento como rector, se espera que el Cheto Leaño guíe los ejes centrales de la UAG, tales como elevar la calidad académica, impulsar la innovación, ampliar la vinculación internacional y nacional y consolidar la experiencia universitaria.

Leaño cuenta con un destacado curriculum académico con una licenciatura en administración de empresas por la UAG, un global executivo MBA por el IE Business School de Madrid, y con programas de aprendizaje en IPADE, MIT Sloan, UCLA Anderson y Singapore Management University.

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