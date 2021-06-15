Chicharito en prelista de Copa Oro para cumplir requisito

La Federación Mexicana de Futbol mandó la lista preliminar de la Selección Azteca que participará en la Copa Oro 2021. El reglamento del torneo continental establece que las naciones participantes tienen que entregar una convocatoria de hasta 60 futbolistas un mes antes del inicio del torneo. En dicha convocatoria ya aparecería el nombre de Javier "Chicharito" Hernández.

La inclusión del goleador histórico del seleccionado mexicano en esa primera lista no significa necesariamente que Hernández participará con el equipo de Gerardo Martino en el torneo de Concacaf. Es únicamente por cumplir el requisito de 60 jugadores que se deben entregar, pero en la mente del Tata, no figura como una posibilidad. La lista final de 23 futbolistas para Copa Oro se entrega a más tardar el 30 de junio.

Las evasivas de Martino sobre Hernández.

En las conferencias previas a la Nations League y a los amistosos contra Islandia y Honduras, la prensa cuestionó al técnico argentino sobre la ausencia de Chicharito cuando ha tenido un inicio explosivo en la MLS, y los delanteros convocados Henry Martín y Alan Pulido no han podido anotar. El Tata ni siquiera menciona el nombre de Javier Hernández en sus respuestas, se limita a mencionar los motivos por los que ha llamado a los atacantes del América y Kansas City.

“Yo me incliné por la presencia de Alan tras su buen comienzo en la MLS y por Henry por su buena temporada con América, simplemente esa es la respuesta” mencionó Martino cuando se le preguntó si Chicharito necesitaba pedir una disculpa tras la indisciplina de septiembre de 2019.

También te puede interesar: El 'Tata' Martino ya eligió a su delantero para la Copa Oro

El tema de Funes Mori.

Rogelio Funes Mori ya tiene los papeles que le dan la naturalización como mexicano por lo que integrará la prelista de 60 para Copa Oro. El siguiente paso es la notificación a la Asociación de Futbol Argentino y a la FIFA para que se haga el cambio de federación ya que el delantero de Rayados representó a la albiceleste en un partido amistoso en 2012 y torneos con las selecciones juveniles.

Te puede interesar: La Selección Mexicana vive su peor bache desde la llegada de Martino

