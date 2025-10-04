Chicharito es un “chin..."; ex del América sale en defensa del delantero de Chivas

Las últimas temporadas han sido bastante complicadas para las Chivas de Guadalajara , ahora están tratando de luchar por los primeros lugares en el Apertura 2025, ya que los aficionados ya esperan el campeonato desde hace varios años, por lo que existe mucha esperanza en el equipo de Gabriel Milito.

Sin embargo, los seguidores de Chivas, también tienen los ojos puestos sobre todo lo que hace Javier ‘Chicharito’ Hernández , quien desde su regreso al equipo no ha encontrado el nivel que la afición esperaba de su leyenda, ya que desde hace casi dos años, no ha sido el goleador que el equipo necesita.

¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur

¿Enrique Esqueda habla sobre Javier Hernández?

En medio de toda la polémica que ha rodeado a Javier Hernández, dentro y fuera de la cancha, Enrique Esqueda, exjugador del América, sorprendió al hablar de forma positiva del delantero de las Chivas, afirmando que es una leyenda del futbol mexicano, esto dijo en entrevista para Fox Sports México.

No necesita demostrarle a nadie quién es Javier Hernández. Es una leyenda del futbol mexicano. No por nada jugó en el Manchester United y el Real Madrid. Ya con eso puede decir: ‘Soy un chingón’. Y se da la oportunidad de decirlo abiertamente... Que a mucha gente no le guste ya es otra cosa

¿Cómo van las Chivas en el Apertura 2025?

El equipo comandado por Gabriel Milito está buscando la regularidad y puntos que los coloquen en la parte alta de la tabla, actualmente están en la posición nueve con un total de 14 puntos. El próximo domingo, 5 de octubre, tienen partido clave ante el conjunto de los Pumas, equipo que marcha en el décimo lugar de la tabla general, por lo que una victoria para las Chivas es fundamental.

