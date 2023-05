Chicharito Hernández se mostró feliz por Santiago Giménez

Javier Hernández, estuvo de visita en la Ciudad de México para convivir con niños de la fundación Aldeas Infantiles SOS. Después de las actividades realizó una conferencia de prensa donde se tocaron diversas temáticas alrededor del fútbol mexicano, una de ellas, fue el presente de Santiago Gimenez que superó el récord de más goles en su primer año en Europa, que tenían en su posesión Chicharito y Luis Garcia.

“Santi Giménez a mí me encantaría que lo compararán con los goleadores de la liga de Países Bajos, no con otros mexicanos. Santiago no va contra Luis García o Chicharito, sino contra los delanteros de aquella liga. No es entre mexicanos. Ya estoy cansado de que nos pongan a los mexicanos contra nosotros. Santiago es un mexicano que puede llegar muy alto” dijo Hernández.

Hernández y la actual competencia por la delantera de México

El torneo Clausura 2023 tuvo como campeón de goleo a un delantero mexicano, Henry Martín. Javier Hernández también fue monarca goleador antes de partir a la aventura europea con el Manchester United. Destacó las cualidades del atacante azulcrema que rompió una racha de cuatro años sin tener campeón de goleo mexicano en la Liga BBVA MX.

“Lo de Henry es maravilloso porque es mexicano, porque en las últimas temporadas no había muchos. La idea es que se confíe en el jugador mexicano. No es que esté en contra de los extranjeros, sino que se confíe en los mexicanos.Esperemos que salgan más mexicanos al extranjero, que les ayuden a salir.” finalizó el Chicharito.

