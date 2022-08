Chicharito Hernández se disculpa por sus acciones en Dallas

Luego de encontrarse en una fuerte polémica al no darle un autógrafo a un niño y de no firmar y tirar una bandera mexicana, el jugador del LA Galaxy Javier ‘Chicharito’ Hernández ofrece una disculpa por su forma de actuar.

“Voy a empezar con uno que creo que se salió de contexto que es el de la bandera. Lo vi y lo estuve platicando con mi familia y con mi gente, decidí no firmar la bandera y después de eso la verdad es que yo no sabía que la tenía yo agarrada, según yo la tenía agarrada la persona que me la entregó. Entonces no es que la tire, sino que la quiero mover para seguir firmando más cosas y desafortunadamente la bandera se cayó, ni cuenta me di”, comentó Chicharito en un Instagram Live para aclarar la situación.

Un Chicharito Hernández dolido explicó lo sucedido con el niño que le pidió su autógrafo y en donde reconoce que no actuó bien en esta situación.

“Obviamente el video de cuando estoy saliendo del partido del Dallas y me niego a darle un autógrafo o una foto al niño. Sabemos que eso es muy desafortunado y le pido perdón a él y a su familia. Estoy platicando ya con la gente del Galaxy para ver si podemos contactarlo para darle una foto, saludarlo, regalarle una camiseta, invitarlo a un partido o algo”.

El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana adjuntó, “Quería explicar un poquito esa situación porque, no es querer hablar de más, pero la gente a la que me acerqué estaban muy lejos del autobús. Yo ya había estado firmándole a mucha gente después del partido y otra vez que no estuve al 100, soy humano, soy muy pasional, cuando hay algo en mi cabeza se me queda mucho en la cabeza, quiero pedir una disculpa, se me fue completamente”

La derrota ante Dallas fue un factor de su forma de actuar

Chicharito culmina diciendo que la derrota de su equipo ante Dallas fue factor para su forma de comportarse, “Nadie es perfecto” finalizó.