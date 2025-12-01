¿Cuándo son las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX?

Quedaron definidas las Semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, luego de la victoria de Cruz Azul sobre el Chivas este domingo 30 de noviembre y los cuatro mejores equipos del campeonato mexicano buscan su lugar en la Final.

RESUMEN: Tigres vs Xolos | Cuartos de Final Vuelta | Apertura 2025

¿Cuándo son las Semifinales de la Liga BBVA MX?

Los partidos de Ida de las Semifinales del torneo Apertura 2025 se disputarán el próximo miércoles 3 y jueves 4 de diciembre con horarios aun por confirmar. Será el Toluca el equipo que tenga preferencia en elegir si jugar primero debido a su posición como primer lugar en la tabla.

En cuanto a los compromisos de Vuelta de las Semifinales del Apertura 2025, estos se disputarán el sábado 6 y domingo 7 de diciembre con horarios que serán confirmados mañana.

Los enfrentamientos quedaron definidos con el Toluca enfrentándose a Rayados, primero en el Gigante de acero y posteriormente la Vuelta en el Nemesio Diez de la capital mexiquense.

En la otra serie se disputará entre Tigres y Cruz Azul con la Ida en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, mientras que la Vuelta se jugará en el Estadio Universitario de Nuevo León.

Semifinales de Ida:



Miércoles 3 y jueves 4 de diciembre

Semifinales de Vuelta:



Sábado 6 y domingo 7 de diciembre

