Chicharito Hernández revela si volvería a jugar con Chivas

El nombre de Chicharito Hernández y Chivas siempre estará ligado por la historia que tienen ambas partes. Ahora que el Rebaño atraviesa una crisis de resultados, es inevitable relacionar al delantero con el club rojiblanco y más cuando se enfrentaron el pasado miércoles 3 de agosto en la Leagues Cup.

El Galaxy de Los Angeles superó 2-0 al Rebaño y el delantero mexicano fue titular con el conjunto angelino. Tras el encuentro reveló si volvería a jugar con el equipo de Guadalajara a poco tiempo de que termine su contrato con el cuadro de la MLS.

“Estoy agradecido con LA Galaxy y por cómo me ve la Liga. Yo lo di todo en esa institución. Ya veremos en el futuro, yo no sé qué vaya a suceder el próximo año. No sé si me vayan a renovar. Yo amo a Chivas y siempre lo amaré hasta que me vaya de este mundo. Si habrá una segunda etapa espero que sea la mejor y si no la hay espero que la gente se quede con lo mejor de la primera”, declaró el delantero azteca en conferencia de prensa.

Chicharito asegura que Chivas no lo necesita

A pesar de la falta de gol de las Chivas y la urgencia de un delantero, Chicharito Hernández descartó que sea una pieza necesaria en el Rebaño.

“Yo no siento que Chivas me necesite. Es que no se trata de gusto o no de gusto, para eso me encantaría verlos campeones todos los años y que no me necesitaran en ese momento porque yo siento que me necesiten. A mí me encantaría ver a Chivas campeón cada seis meses y que Chicharito no estuviera mencionándose a ver si regresa o no”.

Las Chivas apenas han anotado tres goles en sus últimos ocho partidos entre Liga MX y amistosos y este viernes, con solamente un día de descanso, enfrentará a Mazatlán FC en El Kraken durante la Jornada 7 del Apertura 2022.