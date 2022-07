Chicharito Hernández se pierde juego del Galaxy por posible Covid-19

El Galaxy de Los Angeles la ha pasado mal durante los últimos días. En la presente temporada de la MLS no ha podido vencer a los equipos con los que comparte mayor rivalidad -el LAFC y el San Jose Earthquakes- a los cuales enfrentó en menos de una semana. Este miércoles 14 de julio, Chicharito Hernández no pudo disputar el partido ante el equipo de San Jose, ya que no ha podido superar los protocolos Covid-19 de la liga estadounidense.

La MLS sigue siendo muy estricta con estos protocolos y el delantero mexicano convivió con una persona contagiada en los días recientes, por lo que no pudo participar en el duelo ante el equipo californiano y su equipo notó su ausencia dentro del terreno de juego.

El cojunto angelino cayó 3-2 en su estadio, el Dignity Health Sports Park, con lo que quedó en séptima posición con 27 puntos, con lo que ocupa el último lugar para avanzar a las eliminatorias de la serie final.

Cabe señalar que el exjugador del Sevilla, West Ham y Bayer Leverksuen es el máximo anotador del Galaxy en la presente temporada con siete goles, por lo que debido a su ausencia no pudo aumentar su cuota goleadora.

Mala racha del Galaxy

Las últimas semanas del conjunto angelino no han tenido los mejores resultados, ya que viene de caer ante el LAFC de Carlos Vela en ‘El Trafico’ y este miércoles ante el San José, pero además, contando estos dos encuentros, el Galaxy de Los Angeles suma solamente una victoria en los últimos cinco encuentros, contando la elimnación de la U.S. Open Cup, frente al Sacramento Republic.

Se espera que el mexicano pueda estar en la próxima jornada en la MLS ante el Colorado Rapids en el Dick’s Sporting Goods Park.