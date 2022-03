‘Chicharito’ busca romper récord en la MLS

Los ojos del futbol estadounidense están en Javier ‘Chicharito’ Hernández. El delantero mexicano se ha convertido en la sensación de la MLS y este fin de semana buscará romper, junto al LA Galaxy, un nuevo récord en el estadio de sus rivales.

El conjunto angelino y el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana visitan en la segunda fecha del certamen al Charlotte Football Club, en el Bank of America, inmueble que también es la casa de los Panthers. Partido que ha llamado la atención de los aficionados, quienes han estado buscando boletos en reventa.

Chicharito Hernández busca romper récord en el estadio de Charlotte

Los precios para poder ver al ‘Chicharito’ alcanzan hasta los mil dólares, y se espera un lleno total, lo que serían unos 75 mil aficiodaos, que en caso de que si este ‘ha reventar’ el recinto, sería un nuevo récord para el equipo local en el futbol de los Estados Unidos.

Chicharito inició con gol la Temporada 2022 de la MLS

El fin semana pasado, el LA Galaxy y Hernández debutaron en la nueva campaña de la MLS. El partido terminó por victoria de 1-0 a favor de los angelinos, gracias al tanto que marcó el delantero mexicano. Al minuto 90, el ‘CH14’ recibió el balón hizo un recorte hacía el centro y disparó cruzado para ganar el encuentro e iniciar con el pie derecho la temporada.

Este año, el ex jugador del Manchester United y del Real Madrid buscará consolidarse, pues el año pasado, a pesar del inicio abrumador que tuvo, las lesiones no le permitieron mostrar su mejor nivel, pero consiguió 17 goles y tres asistencias en 21 partidos; y, la primera campaña en la que estuvo, llegó a medio año y no tuvo los números que hubiera esperado.

