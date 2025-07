¡BOMBAZO! Keylor Navas llega a la Liga BBVA MX como REFUERZO de Pumas

Pumas ya tiene nuevo portero. Luego de que Newell’s Old Boys rechazara una primera oferta del Club Universidad Nacional por Keylor Navas, el conjunto del Pedregal ha hecho oficial la llegada del experimentado guardameta de 38 años de edad, generando otro bombazo en la Liga BBVA MX tras la llegada de Aaron Ramsey a sus filas.

COMUNICADO OFICIAL El Club Atlético Newell’s Old Boys informa a sus socios, socias e hinchas que el futbolista Keylor Navas ya no forma parte del plantel profesional de fútbol y continuará su carrera en Pumas de México. Esta decisión ha sido tomada en función de la convicción… pic.twitter.com/on5E4waRGJ — Newell’s Old Boys (@Newells) July 21, 2025

En una cifra que ronda entre tres y cinco millones de dólares por el jugador de Costa Rica, el arquero llega a Pumas para defender el arco tras la salida de Alex Padilla, quien tuvo que volver al Athletic Club de Bilbao luego de estar seis meses en el cuadro de la UNAM.

Durante la Jornada 1 del Torneo Apertura 2025, Rodrigo Parra hizo su debut a los 17 años bajo los tres palos del conjunto auriazul en la cancha del TSM Corona, encuentro en el que el equipo dirigido por Efraín Juárez se fue goleado por Santos Laguna por marcador de 3-0. Desde antes del inicio de la presente campaña, ya se hablaba de un interés de Pumas por Keylor Navas o David Ospina.

¿Cómo fue el fichaje de Keylor Navas con Pumas?

El fichaje del exjugador del Real Madrid no fue sencillo. Y es que con Newell’s Old Boys, Keylor Navas no tenía establecida una cláusula de salida en un contrato que lo vinculaba al equipo de La Lepra hasta finales de 2026. Sin embargo, el propio portero es quien vio una buena oportunidad llegando al Club Universidad Nacional. Es así, que durante el debut del equipo argentino en el Clausura 2025 frente a Independiente Rivadavia, el guardameta se bajó de la convocatoria acusando un malestar estomacal, pues el mismo jugador ya había expresado su deseo a la escuadra rojinegra para salir de la institución.

Jugando para Newell’s, Keylor Navas tuvo un registro de 16 partidos jugados en los que recibió 11 goles y tuvo una marca de 8 partidos con la portería en cero. Recientemente, el arquero de Costa Rica disputó la Copa Oro bajo las instrucciones de Miguel Herrera, certamen en el que los Ticos fueron eliminados en Cuartos de Final.

