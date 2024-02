El mensaje del ‘Chicote’ Calderón para quienes lo han abucheado

No había firmado su contrato con el América y su fichaje todavía no era oficial por parte del club, pero Cristian ‘Chicote’ Calderón ya era objeto de todo tipo de críticas, procedentes tanto del sector más purista del americanismo, como de quienes únicamente sintonizan el ‘Clásico Nacional’ a lo largo de un torneo.

Las constantes muestras de rechazo no provocaron que el lateral izquierdo bajara su rendimiento en la primera parte del Clausura 2024 y, ante Rayados, por primera vez en el semestre, saltó al terreno de juego con ligera aceptación desde la grada.

El mensaje del ‘Chicote’ Calderón a sus detractores

Al término del encuentro, ‘Chicote’ compartió un breve análisis al respecto y desestimó la versión que sugiere un sentimiento de revancha por la manera en la que le han negado el beneficio de la duda.

“Difícil, no lo veo tanto así, estaban en su derecho, pero trabajo para mejorar, quiero ser mejor jugador, mejor persona y, obviamente, trabajo para eso. Agradezco a la afición que hoy no me abucheó y, mejor, me aplaudió. Creo que ellos han visto el trabajo que he hecho y al final no me queda más que seguir trabajando para que sigan los aplausos y las alegrías con todo”, dijo.

Explicó, además, cómo ha llevado la transición al interior del vestuario y reveló el objetivo que tiene para el certamen que corre.

“Desde que llegué, me he sentido bien, el grupo me ha recibido bien. Creo que es algo que necesitaba, algo que pedía, tanto para mi familia como para a mí. Me siento feliz, contento de estar acá y por poder jugar. Sé de la importancia que hay en mi posición, pero las lesiones son lo más importante, hay que ir paso a paso para poder jugar. La oportunidad que se me está dando hay que aprovecharla al máximo. No me queda más que agradecer a la afición y partirme el alma por los colores, dar mi mejor para versión para seguir aportando”, concluyó.

