Chicote ofrece emotivas disculpas a la afición de Chivas

Las cosas en Chivas no andan bien, y ayer fue una de muestra de que la afición está molesta con el accionar del equipo. Al final del encuentro, después de la derrota ante el León por marcador de 3-0, en el Estadio Akron, los fanáticos pidieron a su escuadra más actitud, a lo que el Chicote Calderón reaccionó.

De inmediato se hizo viral la acción del mediocampista, quien con varias señas contestó a los presentes en el estadio. Por lo que este jueves ofreció disculpas con un emotivo mensaje.

“A toda mi gente. Anoche me calenté ante tantos insultos hacia mí y mi familia, pero sé que no estuvo bien mi reacción de verdad, perdón.

Todos en el equipo sabemos que ustedes siempre han estado ahí para nosotros y no les hemos dado lo que merecen”, aseguró el jugador de Chivas.

El Rebaño Sagrado marcha en la decimoprimera posición del Grita México Apertura 2021 con cinco unidades, gracias a una victoria en la Jornada 2 ante Puebla, dos derrotas en la primera fecha frente al Atlético San Luis (1-2) y la del miércoles contra la fiera; además de dos empates con el FC Juárez (2-2) y Santos (0-0).

“Lo estamos dando todo, pero no ha sido suficiente…Créanme que por “falta de hue…” no ha sido. Acepto con humildad todas las críticas. Que son merecidas y tienen derecho de expresarse, pero hagámoslo sin violencia y, sobre todo, sin involucrar a las familias, que no tienen nada ver en esto”, agregó.

Y finalizó: “me frustra mucho y me duele ver cómo han insultado a mi mujer e hijos en sus redes sociales. Aquí estoy yo para darles la cara siempre”.

Chivas se enfrenta a Rayados en la Jornada 6

El Guadalajara se medirá ante Monterrey este fin de semana en el Estadio BBVA, el Gigante de Acero. El conjunto regiomontano no conoce la derrota y llega de empatarle a Cruz Azul en el Estadio Azteca.