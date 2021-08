Siento impotencia: Vucetich ante abucheos de la afición

La afición de las Chivas no ocultó su molestia tras la goleada en casa que les propinó el León por marcador de 3-0 en la Jornada 5 del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga BBVA MX, lo que causó abucheos al finalizar este encuentro de la Jornada 5.

El técnico Víctor Manuel Vucetich señaló en la conferencia de prensa que entiende la respuesta del público, pero que está más interesado en el accionar de sus dirigidos.

“Primero siento impotencia porque el equipo no responde y a consecuencia de esto es la reacción de la gente. Ellos pueden opinar lo que quieran, pero a mí me interesa más el funcionamiento y que no se dio en este encuentro. Los mismos jugadores se sienten presionados por estas reacciones, incluso en contra de alguno de ellos”, señaló el exentrenador de Rayados de Monterrey.

El “Rey Midas” reconoció el pésimo resultado que tuvieron en el Estadio Akron, aunque sabe que pudo cambiar el trámite del encuentro si hubieran capitalizado sus oportunidades de al principio.

“Por desgracia en el primer tiempo tuvimos opciones de goles. No tenemos reacción, nos afecta en lo psicológico, un mal partido para nosotros. En relación a la gente, no me puedo meter, pueden opinar lo que quieran, en la decisión siempre estamos dispuestos con la directiva”, aseveró ‘Vuce’.

Y es que también en redes sociales, los seguidores de las Chivas externaron su enojo contra el mal arranque de torneo que está teniendo el club y ya ni siquiera la llegada de los futbolistas que estuvieron en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, se hicieron sentir.

“Buscamos como siempre ser un equipo agresivo, usar a los jugadores que venían de selección, pero después nos descontrolamos, no tuvimos reacción, nos trajo como consecuencia equivocaciones que nos han costado mucho”, apuntó Vucetich.

Por su parte, en el conjunto guanajuatense se fueron contentos con la victoria en Guadalajara, aunque el entrenador Ariel Holan afirmó que “esto recién empieza, estamos creciendo partido a partido”.