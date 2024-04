¿Quién es favorito, América o Pumas? ‘Chicote’ responde

Al Clásico Capitalino de la Jornada 16, en el Estadio Olímpico Universitario, el América llega como líder del Clausura 2024 y los Pumas, novenos de la tabla; sin embargo, al interior de Coapa, no creen que la diferencia matemática vaya a verse reflejada en el terreno de juego, de acuerdo con Cristian ‘Chicote’ Calderón.

“Ellos tienen sus ventajas y desventajas, como nosotros. Será un partido emocionante, donde habrá goles y creo que eso es lo importante, tanto para nosotros como para la afición. Ahorita, no hay eso (favoritos). Sabemos que hay partidos donde el último lugar le puede pegar al primero, lo hemos visto en Liguillas, en otras ligas del mundo y lo importante es jugar bien y ganar”, dijo.

El América buscará los tres puntos en Pumas

El lateral azulcrema deseó que su equipo salga airoso de Ciudad Universitaria e hizo una breve reflexión en torno al momento que atraviesan las águilas, tras imponerse 5-1 al Toluca y recuperar el liderato del certamen.

“No deja de ser un Clásico, es importante para ambos, pero lo importante es ver cómo lo vamos a encarar. El equipo ha venido trabajando bien y, si bien hemos dejado ir puntos, creo que la posición en la que estamos habla por sí sola, estamos trabajando para esto. Será un lindo partido y esperamos salir con la victoria”, indicó.

Compartió, además, sus conclusiones acerca de las tres grandes rivalidades que tiene el conjunto de Coapa, los denominados ‘Clásicos’.

“Es un Clásico y así lo vivimos. Ya nos tocó enfrentar a Chivas y a Cruz Azul. Si bien tuvimos sólo un triunfo de liga, en esos Clásicos, es importante ahora salir y ganar y obviamente estar ahí arriba. Vamos paso a paso y, al final de cuentas, va a ganar el que haga mejor las cosas”, explicó.

Calderón está cómodo en el América

‘Chicote’ dio a conocer cómo es su relación con el grupo que comanda André Jardine y lo citó como un factor para reencontrarse con su versión más competitiva.

“Al final, es importante llegar a un equipo donde te reciben bien. El día que llegamos, todos me recibieron bien y eso me hizo sentir parte del equipo, pero ahora me doy cuenta que es una familia porque, partido a partido, se ve esa unión para sacar los resultados”, finalizó.

