Jonathan Dos Santos: “Contra América, Pumas da la vida”

Previo al partido entre el América y los Pumas, correspondiente a la Jornada 16 de la Liga BBVA MX, el mediocampista de las águilas, Jonathan Dos Santos, reveló lo que significa para ellos visitar el Estadio Olímpico Universitario.

“Es uno de los clásicos más pasionales. Tuve la suerte de jugarlo el torneo pasado, es un partido donde la afición está muy metida desde el comienzo de la semana, sabemos que va a ser un partido muy difícil, de mucha emoción, mucha intensidad. Sabemos lo que es CU para nosotros: es un campo complicado y esperemos que sea un gran partido”, dijo.

Te puede interesar: Jonathan Dos Santos anuncia su retiro

La figura, la sorpresa y la decepción de la Jornada 15 del Clausura 2024

Así llega el América al Clásico

Al Clásico Capitalino, el conjunto de Coapa llega como el único equipo clasificado de manera directa a la liguilla. En contraparte, los felinos buscan afianzar su sitio en el Play In para, posteriormente, pelear por su boleto a la instancia final. Son realidades distintas; sin embargo, Dos Santos cree que la tabla no determinará el resultado del enfrentamiento.

“En el Clásico, da igual si estás arriba o abajo, es un Clásico. Yo sé que Pumas lo va a dar todo y nosotros, igual. Sabemos que su estadio es súper complicado, tienen un grandísimo equipo; siempre contra nosotros, dan la vida y nosotros, contra ellos, también damos la vida. Va a ser un partido muy intenso, independientemente de si nosotros vamos primeros y ellos un poco más abajo en la tabla, tienen que ganar para asegurar los puestos de Play In. Va a ser una final para los dos equipos, nosotros también queremos asegurar el primer lugar”, analizó.

Dos Santos, ¿atraviesa el final de su carrera?

Preguntado sobre el momento personal —y como seguimiento al anuncio de su retiro de la Selección Mexicana—, el contención de 34 años de edad admitió que vive un momento dulce de su carrera y desmenuzó las razones que lo llevan a pensar de esa manera.

“Una de las cosas es que juego mi posición, nunca había jugado como un contención fijo; normalmente, había jugado como un interior de ida y vuelta, pero no tanto en la posición con la que crecí desde que estaba en Barcelona. Además, la forma que tiene de jugar el míster es la forma en que me gusta jugar a mí, con la posesión del balón. Podría decir que estoy viviendo un momento espectacular, estoy feliz, en el club de mis amores, donde siempre he soñado estar. Estoy viviendo como si tuviera mis 20 años y ahora mismo ya no me quiero retirar”, concluyó.

Te puede interesar: OFICIAL: Pumas anuncia primer “refuerzo” para el Apertura 2024