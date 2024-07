Definida la final de Tiro Deportivo Rifle 10 metros mixtos | París 2024

Llegó la hora, la primera presea dorarda en París 2024 se entregará este sábado 27 de julio. En punto de las 2:30 AM (tiempo del centro de México), se realizará la Gran Final del Tiro Deportivo Rifle 10m Mixtos, cuando las delegaciones de China y Corea busquen quedarse en lo más alto de la prueba.

El clasificatorio para dicho disciplina tuvo participación azteca, donde Goretti Zumaya y Edson Ramírez, tuvieron una destacada participación, luego de quedarse dentro del top 10. Finalizaron el séptimo lugar gracias a 628.6 puntos, que desafortunadamente los deja sin posiblidad de medalla.

¿A que hora es la Final de Tiro Deportivo rifle 10m mixto?

La pelea por la presea dorada será este mismo sábado en punto de las 2:30 AM (tiempo del centro de México), cuando la pareja de China: Yuting Huang y Lihao Sheng, se enfrenten a la dupla de Corea del Sur: Jihyeon Keum y Hajun Park, quienes finalizaron la prueba con 632.2 y 631.4 puntos, respectivamente.

Por su parte, el tercer lugar será entre la delegación de Kazajistán (Alexandra Le y Islam Satpeyev) y la de Alemania (Anna Janssen y Maximilian Ulbrich), previo a definirse el primer sitio en esta disciplina, que será la primera en entregar medallas dentro de París 2024.

¿Cuándo hay más pruebas de Tiro Deportivo en París 2024?

La actividad del Tiro Deportivo no termina con la medalla en equipos mixtos, en punto de las 2:30 AM será el clasficatorio el 10m con pistola varonil; a las 4:40 AM se realizará la misma prueba pero femenil donde se encuentra la mexicana Alejandra Zavala; a las 6:15 AM serán los 10m rifle femenil, entrenamiento pre-evento; y las 8:00 AM mismo caso con los hombres.